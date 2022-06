Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Marcels dochter werd misbruikt: ’Ze kan niet tegen douchen of zwemmen’

Door Puk van Spall Kopieer naar clipboard

„Gelukkig kunnen we haar nu beter loslaten dan vroeger.” Ⓒ ANP / Koen Verheijden

Vier jaar geleden sprak VROUW-collega Evy Brans met Priscilla (43) en Marcel (44) Jeninga. Hun oudste dochter (inmiddels 16) werd tot haar derde jaar stelselmatig misbruikt door de buurman. Alsof dat nog niet erg genoeg was, werd Priscilla in 2017 getroffen door een hersentumor. De gevolgen daarvan zijn het gezin niet in de koude kleren gaan zitten. Hoe gaat het inmiddels met ze? Marcel Jeninga: „Mijn emoties heb ik omgedraaid naar strijdlust tegen kindermisbruik. Al vier jaar lang strijd ik tegen het pedohandboek.”