Vakantie is een mooi vooruitzicht. Weg om even de boel de boel te laten. Eerst de voorpret om daarna volop te genieten van alles waar je thuis nooit aan toekomt; en dat is vooral even helemaal niets hoeven doen om gewoon maar te zien wat de dag brengt. Eenmaal op vakantie groeit, helemaal vanzelf, het brandend verlangen om weer terug te gaan naar huis.