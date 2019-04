Dit zijn de meest ’getikte’ betaalverzoeken

Een vrouw die bij een date had geslapen en onverwacht ongesteld was geworden in zijn bed, kreeg de volgende dag een bizar berichtje van hem. Hij stuurde een betaalverzoek via een app; hij wilde hij graag een vergoeding voor nieuw beddengoed. Zo handig, die betaal-apps! We zetten de meest opvallende verzoeken op een rijtje.