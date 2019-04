Ⓒ EyeEm Mobile GMBH

De landelijke campagne ‘hey-het-is-oké’ wil miljoenen Nederlanders met een angststoornis een hart onder de riem steken. Het is een opvallend initiatief die past bij alle campagnes die mensen met een psychische aandoening wil aansporen om ‘uit de kast’ te komen. De vraag die wel rijst is: hoe ‘oké’ is die angststoornis dan wel?