Praat mee: Moeten vrouwentoiletten ’zonder mannelijke pottenkijkers’ blijven?

In Nederland heerst er een ’vrouwonvriendelijk wc-beleid’, stelt stichting Voorzij in het voorwoord van hun petitie om vrouwentoiletten te behouden. Toiletten met het welbekende damesicoontje op de deur maken steeds vaker plaats voor genderneutrale toiletten waar iedereen, ongeacht geslacht, gebruik van mag maken. Dat is iets waar volgens de stichting maar weinig vrouwen achter staan.

Bekijk ook: Maresa voedt haar dochter genderneutraal op

Geen pottenkijkers

Op de website van Voorzij worden verschillende redenen gegeven waarom aparte wc’s voor vrouwen belangrijk zijn. Zo zouden meiden en vrouwen vaker naar het toilet gaan dan mannen en moeten vrouwen in alle rust vrouwendingen kunnen doen, bijvoorbeeld bij menstruatie of zwangerschap. Ook religie kan in sommige situaties een rol spelen.

Meisjes en vrouwen willen zich volgens de stichting rustig kunnen terugtrekken in een toiletruimte en daarbij niet geconfronteerd worden met mannelijke pottenkijkers of potloodventers. Gemengde toiletruimtes zouden dat niet kunnen bieden en daardoor aanzienlijke risico’s opleveren.

Weinig animo

Ook mannen worden aangemoedigd om de petitie te ondertekenen. De meesten van hen hebben immers ook liever gescheiden wc’s, schrijft Voorzij. Daarnaast is er vrijwel altijd een dochter, zus of moeder in het spel waardoor er begrip voor de situatie ontstaat.

Daar zou de organisatie best eens gelijk in kunnen hebben. Uit een eerdere analyse van onderzoeksbureau Kantar, dat onderzoek deed naar toiletten op scholen, blijkt namelijk dat genderneutrale toiletten niet erg populair zijn. Slechts één op de zes ouders en leraren was destijds voorstander van gemengde wc-ruimtes.

Voordelen

Toch zijn er volgens voorstanders genoeg redenen om de genderneutrale toiletten te behouden, zoals kortere wachttijden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van onderzoeksbureau EOS, dat aantoonde dat gemengde toiletten wachtrijen tot wel 63 procent kunnen laten dalen.

Het meest terugkerende argument blijft echter het gevoel van inclusiviteit. „Gescheiden toiletten zorgen ervoor dat transgenders openbare toiletten met ongemak bezoeken of zelfs volledig vermijden”, stelt onder andere platform Demens.nu . „Vooral transpersonen, die zich niet of niet enkel als vrouw of man identificeren, hebben het hier moeilijk mee. Deze personen worden ook wel non-binair genoemd. Gescheiden toiletten voelen voor hen nadrukkelijk als uitsluiting.”

Praat mee

Hoe denk jij hierover? Wil jij dat vrouwentoiletten behouden worden? Of maakt het jou niet uit en heb je geen moeite met genderneutrale toiletten? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Gerry vindt genderneutrale toiletten maar ongemakkelijk.

Dat geldt ook voor deze mannelijke twitteraar.

Anna begrijpt de ophef niet.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.