Wat zat er nou onder de grond in Marjoleins eeuwenoude huis?

Er huist dus geen draak onder ons huis. Er zit niet eens een kelder. We hadden onze vondst nog niet gemeld bij de archeologische dienst of er stonden al twee mannen met schoppen op de stoep. De verwachtingen waren hooggespannen. Van alle partijen.

Zelf was ik al zo’n beetje aan het nadenken over waar dan precies de sauna zou komen en of er wel of niet ook een hottub geplaatst zou kunnen worden (zo’n leuke ouderwetse in een soort van groot biervat).

De man in mijn leven boog zich ondertussen over de bouwtekeningen, want waar moest de koelkast komen nu we ineens een doorgang hadden naar een geheim gangenstelsel waar draken huisden?

En toen hadden we niks. Archeoloog Sem zette een schop in de aarde en stuitte meteen op de bodem. Wat de ingang van een kelder leek, bleek een soort pierenbadje van nog geen halve meter diep.

“Waarschijnlijk werd hier de voedselvoorraad bewaard,” dacht hij. “De beheerder van het pakhuis sliep erboven. Dan konden de ratten er niet bij ’s nachts.”

Een rat heeft ook wel wat

Ik hoopte nog even dat er misschien een soort holletje ergens zou zitten en dat daar ineens een achter- achterkleinkindratje uit tevoorschijn zou piepen. Is wel geen draak, maar dan heb je tenminste nog wat.

Ik had een klasgenoot op de middelbare school die altijd met zo’n beest op zijn schouder rondliep en serieus; dat had wel wat. Maar ook dat was er niet. Geen rattenholletje, alleen een ondiepe kuil met niks.

Het eet de oren van je hoofd

We moesten het even verwerken. Zo heb je er een gezinslid en een kelder bij, zo kun je weer gewoon verder met het verwijderen van een oude vloer die bestaat uit kilo’s en kilo’s zand en oude stenen die we graag willen hergebruiken, dus er met de hand voorzichtig moeten worden uitgewrikt.

Aan de andere kant: plan A was ook leuk en in ieder geval een stuk minder kostbaar dan plan B, waar ineens een renovatie van keldergewelven bij kwam kijken. En wat eet zo’n draak wel niet. Kan aardig in de papieren gaan lopen.

Over een paar eeuwen aan achterstallige inentingen maar niet te spreken. We betalen al goud geld aan de dierenarts voor onze hond.

Tranen!

Afijn, leegte dus. In meerdere opzichten. Want na een vakantie in Nederland is ook mijn meisje weer terug naar Londen. Dit keer voor twee maanden. Ik heb mijn janklijst maar weer opgezocht: slipping through my fingers. Tranen met tuiten!

Drakenmoeder en cateraar

Gelukkig hebben we de beelden nog. En dit keer letterlijk. De videoclip van het bandje dat ze samen met d’r verkering heeft, is ein-de-lijk uit. Sinds vorige week staat het op Youtube. In de credits sta ik vermeld als cateraar.

Hoe cool is dat? Leuk voor op mijn cv: drakenmoeder zonder draak en cateraar van videoclips. Klik er even op, dat is leuk voor ze! En ze staan op spotify, dus ik heb ze toegevoegd aan mijn janklijst: ‛Omg, dat is haar stemmetje... Waar zijn de zakdoeken?’

En waar is die muis?

Onder mijn huis heb ik inmiddels een enorme zandbak. Ik houd de moed erin met het verzamelen van plaatjes voor mijn moodboard. Vooralsnog heb ik vooral gekleurde pannen opgeplakt. Ik kan maar niet kiezen: lila, kobalt of turkoois? En Penelope de muis heeft zich ook niet meer laten zien. Nou ja, dag draak, dag muis, dag dochter, hallo paashaas!

Mocht u trouwens nog een leuk brunchgerechtje voor Pasen zoeken; in ‘Mijn Syrische Keuken’ van Zina Abboud vond ik dit heel leuke en simpele recept:

Soujoukrollen op z’n Armeens

Nodig:

500 g lamsgehakt (maar half-om-half kan ook, weet ik uit ervaring)

4 teentjes knoflook (geperst)

3 el rode wijnazijn

2 el paprikapuree

1 tl komijn

½ tl korianderpoeder

½ tl zout

½ tl pikante paprikapoeder

½ tl zwarte peper

2 platbroden

Verwarm de oven op 200 graden. Meng alle ingrediënten, behalve de broden natuurlijk, door het gehakt. Dek de kom af en laat de smaken een half uur intrekken. Scheur de platbroden open zodat ze twee keer zo groot worden, smeer ze dun in met gehakt en rol ze op als een pannenkoek. Snijd deze in schijfjes van ongeveer 2 cm. Leg de plakjes in een ovenschaal en bak ze ongeveer 15 minuten in de oven. Ziet er knettergezellig uit.