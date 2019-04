Nikki had een hersentumor: Zelfs lopen was lastig

Ze was 16 toen ze een hersentumor bleek te hebben. Twee jaar later ging een grote wens in vervulling: ze kreeg een paard! Inmiddels is ze genezen en helpt ze met haar bedrijf mensen met het online opbouwen van een eigen merk.

Scan

"Vanaf mijn veertiende had ik steeds griepklachten, mijn reuk werd minder en ik voelde me lusteloos. De dokter wuifde het weg. Toen ik ook vaak moest overgeven, hield ik dit eerst voor mezelf; ik wilde me niet aanstellen. Totdat mijn moeder zei dat het zo niet langer kon.

Gelukkig konden we snel terecht in het ziekenhuis, waar er een CT-scan van mijn hoofd werd gemaakt. Ik hoopte dat de artsen iets zouden vinden, want ik voelde me al anderhalf jaar ellendig en onbegrepen. Steeds meer mensen kwamen binnen en keken bezorgd naar de schermen. Toen wist ik: 'Het is mis!'

Tumor

Ik moest meteen naar een neuroloog. Die vertelde dat er een hersentumor zo groot als een pingpongbal op of tegen mijn hersenstam zat. In een achtenhalf uur durende operatie werd mijn schedel gelicht en de tumor verwijderd.

Mijn grote wens was om weer paard te kunnen rijden. Ik had twee paarden, maar die moesten tot mijn verdriet weg; mijn motoriek en evenwicht waren na de operatie zo slecht dat zelfs lopen al lastig voor me was.

Paard

Een half jaar na de operatie werd ik samen met mijn ouders en broertje met een limousine naar een boerderij gereden. Daar werd speciaal voor mij een show gegeven met een Tinker, mijn lievelingspaardenras. Zo mooi!

's Avonds aten we in een goed restaurant in Breda en daar stond dus een prachtig paard - Lady - op me te wachten. Normaal gesproken schenkt Make-A-Wish geen dieren, omdat niet iedereen ze kan onderhouden, maar omdat ik al een stal had, werd er een uitzondering gemaakt.

Overleden

Toen ik Lady kreeg, ging mijn diepste wens in vervulling. Ze was zo bijzonder voor me. Lady heeft me door de moeilijkste periode gesleept, door er alleen maar te zijn. Als ik me down voelde, nam ik haar mee naar het bos, waar we heel lang samen gingen wandelen. Lady was geduldig, lief en soms een tikkie ondeugend. Perfect voor mij. Ik heb het er nog steeds moeilijk mee dat ze drie maanden geleden is overleden.

Mijn concentratieproblemen, evenwichtsstoornis en vermoeidheid zitten me nog elke dag in de weg. Toch heb ik ook mooie dingen aan die tumor overgehouden: ik leef intenser, ben een onderneming gestart en reis veel. En anders was Lady nooit in mijn leven gekomen. Ik ben de stichting nog elke dag dankbaar voor het vervullen van mijn wens!"

