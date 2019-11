Kan een moeder wel premier zijn?

Ⓒ BELGA

Wat in Nederland tot nu toe nog steeds niet is gelukt, kan nu in België wel. Sinds afgelopen weekend heeft het land namelijk voor het eerst een vrouwelijke minister-president. Sophie Wilmès (44), lid van de libarale MR, legde zondag de eed af aan koning Filip. Zij volgt haar partijgenoot Charles Michel op. Saillant detail: Wilmès is moeder van vier kinderen.