Conchita van Rooij: ’Ervaren mensen mij als intimiderend? Daar heb ik lak aan’

Winnen, winnen, winnen…

“Zo ben ik van jongs af aan geweest en zo zal ik waarschijnlijk ook altijd blijven. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik vroeger met vriendinnetjes knikkerde en ik die gouden bonken moest en zou bemachtigen - ook al had ik thuis al een hele schaal vol. Dat strijdvaardige zet ik nu in de rechtszaal voort, daar vecht ik voor mijn cliënten.”

De advocatuur ben ik…

“Eigenlijk per toeval ingerold. School vond ik maar niets en ik had geen idee wat ik ‘later’ wilde gaan doen. Volgens mijn Spaanse oom die zelf advocaat was, moest ik rechten gaan studeren. Dat was volgens hem wel wat voor mij. Hij bleek gelijk te hebben, want inmiddels ben ik al vijftien jaar zelfstandig advocaat.

In eerste instantie moesten andere advocaten niets van mij hebben. Mijn verschijning - met mijn hakjes, tasjes en gelakte nageltjes - vonden ze absoluut niet passen bij hoe een advocaat er volgens hen uit hoorde te zien. Door die vooroordelen heb ik me niet laten tegenhouden. Ik heb keihard gewerkt en iedereen die twijfelde bewezen dat beauty en brains prima samengaan.”

In mijn jeugd...

“Heb ik het een en ander meegemaakt. Doordat de relatie tussen mijn ouders allesbehalve soepel verliep, kreeg ik in huis te maken met een hele hoop ruzies en stress. Misschien is dat ook wel de reden dat ik ben geëindigd bij het familierecht.

Ik zie het als mijn taak om knopen door te hakken, want ik heb het gevoel dat er tegenwoordig te veel wordt gehamerd op mediation om er samen uit te komen ‘voor de kinderen’. Soms wordt er voorbijgegaan aan het feit dat dat niet altijd kán. Scheiden is niet per definitie slecht voor kinderen. Jarenlange zeurende pijn is dat wel. Nu ik erop terugkijk was scheiden ook een veel betere keuze geweest voor mijn ouders.”

In de rechtszaal ben ik…

“Fel en pittig. Soms word ik teruggefloten: ‘Dat kan wel een tandje minder, mevrouw Van Rooij.’ Dat mensen mij als intimiderend ervaren, daar heb ik op dat moment echt lak aan. Ik sta daar om de best mogelijke uitkomst voor mijn cliënt voor elkaar te krijgen, dus die rol moet ik aannemen.

De mensen die mij kennen, weten dat ik buiten de rechtszaal hartstikke lief en open ben. Daarom laat ik vaak van me horen op tv en social media: ik wil de persoon áchter die strenge advocaat laten zien.”

Zelf ben ik bang voor…

“Wat er met mij gaat gebeuren als mijn moeder ooit komt te overlijden. De band met mijn moeder is heel hecht en als zij wegvalt, valt er een groot deel van mij weg. Omdat ze al op leeftijd is, denk ik er regelmatig over na. Ik lig er weleens wakker van. Dan lig ik maar te malen, want wat moet ik zonder mijn moeder? Natuurlijk heb ik leuke vrienden en een geweldige vriend, maar niemand kan haar plek innemen.”

In de toekomst…

“Sla ik misschien een andere weg in. Ik zie het helemaal zitten om een beter leven voor straathondjes voor elkaar te boksen. Ja, dat vechten zal ik altijd blijven doen. Ik ga strijdend ten onder.”

Het verhaal van Conchita komt uit de VROUW Glossy die nu in de winkels ligt. Daarin lees je ook de verhalen van andere vrouwen met een intimiderend beroep.