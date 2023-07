Niet aan de pil, geen antibiotica: huisarts maakt zich grote zorgen om invloed gezondheidsgoeroes

„Huilend zit ze voor me. 18 jaar en zwanger. Ik had verschillende gesprekken met haar gehad over anticonceptie, maar ik had verloren van de gezondheidsgoeroes op social media. En zij ook.

Ondanks mijn eerdere slechte ervaringen met de (on)betrouwbaarheid van periodieke onthouding en temperaturen kon ik haar niet op andere gedachten brengen. Want al die chemische troep in haar lijf dat wilde ze AB-SO-LUUT niet. Ze was fel tegen het gebruik van hormonen. Wist ik wel wat de gevolgen daarvan waren: door het onderdrukken van haar natuurlijke cyclus zou ze daar haar leven lang ellende van hebben. Om nog maar te zwijgen dat je er onvruchtbaar van kon worden. Waar ze deze wijsheden vandaan had gehaald: Facebook, Instagram en Tiktok.

De opmars van zelfbenoemde gezondheidsgoeroes met een grote schare volgers is schrikbarend. Één van hen, met meer dan 130.000 volgers op Instagram, raadt hormonale anticonceptie af omdat het ’een misdadig hormonaal experiment is’. Neem daarbij nog een handvol BN’ers die samen met deze goeroe’s zonder blikken of blozen de meest bizarre medische onwaarheden het wereld wijde web op slingeren en ik begrijp wel dat je als niet-medicus niet meer weet wat je moet geloven.

Terug naar het meisje van 18. Inmiddels heeft zij een abortus ondergaan. Alleen. Want haar ouders mochten het niet weten en haar relatie overleefde de stress ook niet. Zij worstelt op dit moment met angstklachten en depressieve gedachten en krijgt hulp van een psycholoog.

Dit is niet een uitzonderlijk voorbeeld uit de praktijk. Dit is dagelijkse kost. Ik heb recent moeten praten als Brugman om iemand met een potentieel ernstige huidinfectie antibiotica te laten nemen, ‘want dat was gevaarlijk voor haar darmflora’. Dat ze praktisch septisch (bloedvergiftiging, red.) voor mij zat met koude rillingen en een tensie (bloeddruk, red.) waarbij ik twijfelde of opname niet nodig zou zijn daar had ze geen boodschap aan. Want Instagram had haar verteld dat antibiotica niet goed was.

Als we niet uitkijken dan verliezen we het straks allemáál van deze gezondheidsgoeroes. Ik vertik het in ieder geval om dat te laten gebeuren. En jij?

Nb: op instagram deel ik medische informatie onder de naam @devragendokter. Een druppel op de gloeiende plaat, maar beter iets dan niets.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.