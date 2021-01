Daghoroscoop 8 januari

VANDAAG JARIG

De meeste voldoening zal je putten uit werk en gezondheid, intellectuele uitdagingen en kinderen. Affiniteit met organisaties die gericht zijn op de jeugd kan lucratief zijn, evenals de online wereld en technologie, als je wilt investeren.

RAM

Het kan een dag van ups en downs worden. Trek het je niet aan als je het niet eenieder naar de zin kunt maken. Span je in voor goede verhoudingen. Denk komend weekend ernstig na over het voortzetten van een studie of training.

STIER

Iemand kan je een geheim toevertrouwen dat strikt vertrouwelijk moet blijven. Beschaam dat vertrouwen niet, hoe sappig de details misschien ook zijn. Discretie onder vrienden en kennissen is vaak nog belangrijker dan eerlijkheid.

TWEELINGEN

Het leidt tot goede resultaten als je alles wat je onderneemt ferm in de hand houdt. De steun, tips en trucs van een expert stellen je in staat iedere vaardigheid onder de knie te krijgen. Maak maandag de benodigde afspraken.

KREEFT

Maak een afspraak met een arts als je je niet goed voelt. Deel de zorgen van iemand die je na staat waar het een financiële- of carrièrekwestie betreft zodat diegene weet dat je achter hem/haar staat. Je hoeft de problemen niet op te lossen.

LEEUW

Organiseer een etentje als je jouw partner wilt verrassen en let niet te veel op de kosten. Zorg er wel voor dat je er zelf ook plezier aan beleeft. Ben je nog alleen, ga dan onverwijld op zoek; leuke partners komen niet uit de lucht vallen.

MAAGD

Nodig een select stel vrienden uit voor een avond culinair genieten. Maagden zijn vaak talentvol in de keuken en je bent vast goed in een paar klassieke gerechten. Met zo’n samenzijn kun je je kwaliteiten weer eens demonstreren.

WEEGSCHAAL

Er kan sprake zijn van geheime agenda’s en dat kan je ertoe brengen iemand op te zoeken. Leg je kaarten op tafel en wacht af. De kwestie zal niet helemaal worden opgehelderd maar je zult wel weten waar je aan toe bent.

SCHORPIOEN

Je bent in balans en dat zorgt voor een plezierige dag. Dankzij naasten kun je problemen op een constructieve en vriendelijke manier oplossen. Als je een baan zoekt kun je succes hebben. Toon zelfvertrouwen en wees niet bang.

BOOGSCHUTTER

Gebruik je imago en presentatietechniek om je op het werk te laten gelden. Dat lijkt misschien gewaagd of zelfs roekeloos, maar als je je neerlegt bij verschillen en obstakels wordt jouw vooruitgang bemoeilijkt of geblokkeerd.

STEENBOK

Je geniet graag van het leven en wilt dat het liefst met anderen delen. Soms gaat dat echter ten koste van je tijd en financiële middelen. Plan een ontspannen avond thuis als je enigszins aan het eind van je Latijn bent. Vernieuw jezelf.

WATERMAN

De kosmos is weinig behulpzaam en kan het je moeilijk maken. Er hangt een donkere wolk boven je liefdesleven. Maak je geen illusies als je niet teleurgesteld wilt worden. Focus op heldere en beknopte communicatie en stel je discreet op.

VISSEN

Een goed ontbijt is het beste begin van de dag. Zware geestelijke belasting kan vandaag tot chaos leiden. Concentratie is vereist als je iets van belang wilt bereiken. Je zult het niet betreuren als dit de laatste dag is van jouw werkweek.

