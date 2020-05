Deel 16 - ’Zo ontmoette ik mijn vrouw’

Mijn ouders kenden elkaar nog geen veertien dágen toen ze in het huwelijksbootje stapten. Een jaar later werd ik geboren. Voor mijn vrouw en mij is dat anders: wij kennen elkaar, nu onze eerste zich heeft aankondigd, al veertien jáár. Ik was op dat moment voorzitter van de Nationale Jeugdraad, de landelijke koepel van jongerenorganisaties. In die hoedanigheid mocht ik op 4 mei 2006 in het vip-vak op de Dam staan. Een bijzondere en eervolle ervaring die ik me daardoor levendig herinner.

Die indrukwekkende stilte. Het zingen van het Wilhelmus met de blik op de vlag. Het leggen van bloemen. De trap van de Koninklijke Industrieele Groote Club. Daar waar toenmalig koningin Beatrix en andere hoogwaardigheidsbekleders na afloop traditiegetrouw een kop koffie dronken. Ik zag veteranen die een knuffel kregen. Ik hoorde de ’ambassadeurs van de Vrijheid’ Lange Frans en Baas B lachend aan hun manager vragen ‘waar de whiskey is’? Het is me allemaal zeer gedetailleerd bijgebleven.

Groene ogen

Net als de dag erna! Op Bevrijdingsdag reisde ik in de vroege ochtend met de trein naar Leeuwarden. Voor de 5 mei-lezing van Ruud Lubbers. Voor de prachtige fadomuziek van Nynke Laverman. Om vervolgens zelf het podium te betreden voor een debat met toenmalig premier Jan Peter Balkenende.

Na die gedenkwaardige ochtend voegde ik - weer terug in Amsterdam - mij bij een Jeugdraad-collega die met twee vriendinnen op het Leidseplein rosé zat te drinken. Zij vertegenwoordigden eerder de organisatie op het Bevrijdingsdagfestival in Amsterdam. Nog vol van alle indrukken bestelde ik nog maar een fles rosé. Het werd gezellig. We spraken over ambities. Over studiekeuzes. En één van de aanwezigen had de mooiste groene ogen die ik ooit zag.

Ritmisch

Maar het zou nog jaren duren voordat we een relatie zouden krijgen. En ik had op die 5de mei in 2006 al helemaal niet kunnen bevroeden dat ik veertien jaar later in diezelfde groene ogen verdrink terwijl ik met mijn hand op haar buik voel hoe onze baby zich beweegt. Ritmisch. Dat ritme heeft ie duidelijk niet van mij. En dan volgt weer een schopje.

Ach, ik heb te doen met mijn vrouw. De hele dag beweging in haar buik. Ons kleine adhd’ertje. Naar de verloskundige mag ik niet meer mee vanwege de coronamaatregelen. Alles gaat goed, en die beweging, hoe vervelend ook, is een goed teken. Vaak openen we symbolisch een flesje rosé op 5 mei. Maar dat ritueel slaan we dit jaar maar even over.