Marije (42): Hij nam me op de motorkap van zijn auto

Bezoek

„We kwamen elkaar tegen in de stad waar ik vroeger woonde – ik was daar bij mijn ouders op bezoek. Victor had niet meteen in de gaten dat ik het was. Ik begroette hem enthousiast en hij keek me vragend aan. Pas na enkele ongemakkelijke seconden viel het kwartje. ’Marije? Wat zie jij er geweldig uit!’, riep hij.”

Weinig spannends

„Ik leek inderdaad niet meer op het meisje met de beugel en de bril van vroeger, toen Victor en ik nog bij elkaar in de klas zaten. Ik zat goed in mijn vel en straalde dat blijkbaar uit. Victor en ik raakten met elkaar in gesprek en hij vertelde dat hij getrouwd was en drie kinderen had. Ik vertelde over mijn ’burgerlijke leven’ - getrouwd en moeder van een zoon en een dochter. ’Weinig spannends aan’, flapte ik er nog uit. Victor knipoogde ondeugend en zei dat hij het herkende.”

Appen

„We wisselden nummers uit met het idee eens bij te kletsen. Het duurde nog geen uur of ik had het eerste berichtje al binnen. Hij herhaalde dat ik er zo goed uitzag. Het gaf mijn zelfvertrouwen een enorme boost. Ik had al lang niet meer dat soort aandacht van een man gehad. Ik genoot ervan. Ons appverkeer bleef aanhouden. Ik durfde het mijn man niet te vertellen; hij zou er meteen vragen over hebben. Logisch ook. Ik had het andersom ook niet leuk gevonden als hij ineens intensief zou appen met een vriendin van vroeger.”

Leugen

„Victor stelde voor een keer een hapje te gaan eten. Ik zei dat ik dat heel graag wilde, maar dat ik dat niet voor elkaar zou krijgen bij mijn man. ’Dan zeg je toch gewoon dat ik een vrouw ben?’, zei hij. Dat deed ik. De eerste leugen was een feit. We aten samen in een restaurantje in een dorp waar we allebei nooit komen en niemand kennen. Het was zó fout, maar tegelijk ook net zo leuk. Ik was verliefd. En Victor ook. We geilden elkaar op, ook zonder woorden. Alleen al van zijn blik werd ik compleet week.”

Lust

„Na het eten reden we in Victors auto naar een verlaten plek. We hebben als twee verliefde pubers zitten vrijen, inclusief kenmerkende beslagen ruiten. De daad ging wat onhandig in de auto. Victor opende de deur, trok me mee naar buiten en zette me met beide handen voorover gebukt op de motorkap. Zo hadden we seks – ik met mijn panty op mijn enkels. Het was een verlaten plekje, maar er had makkelijk iemand voorbij kunnen komen. Het maakte me niets uit. Ik was gedreven door lust.”

Spanning

„Victor en ik hebben het vijf keer gedaan in een maand tijd, toen besloten we er een punt achter te zetten. Ik merkte dat mijn verliefdheid vooral bestond uit spanning. Het was leuk, we hadden ervan genoten, maar wilden allebei niet ons gezinsgeluk er door laten verwoesten. Ik denk er met gemengde gevoelens aan terug. Ik voel me ontzettend schuldig naar mijn man, maar tegelijkertijd: wat niet weet, wat niet deert.”

Zelfvertrouwen

„Ik ben door mijn affaire veranderd in bed. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en kleed me vrouwelijker, meer sexy. Ik neem tijdens de seks met mijn man vaker het initiatief. Je zou kunnen zeggen dat mijn affaire mijn seksleven een boost heeft gegeven. Ik raad het niemand aan; ik had net zo goed écht verliefd op Victor kunnen worden of de affaire had ontdekt kunnen worden. Maar ik heb er absoluut geen spijt van.”

Geheim

„Heel soms krijg ik nog wel eens een berichtje van Victor en zo nu en dan stuur ik hem ook nog wel eens iets. Maar ik voel op geen enkele manier meer de drang om met hem af te spreken. Dit geheim neem ik mee mijn graf in, ik zou mijn man er intens verdrietig mee maken, terwijl we juist zo’n goede relatie hebben. Dit is van mij en van niemand anders.”

Jij op Vrouw

