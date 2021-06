Wendy vanuit Ecuador: ‘We kregen een zware financiële klap te verduren’

„Ik woon al meer dan 25 jaar in Ecuador. Mijn man (56) liep vroeger stage in Ecuador, later besloten we samen terug te gaan. Zo’n tien jaar werkte hij bij lokale radiostations, waar ik hem bij hielp. Na een uitstap van 2,5 jaar naar Guatemala, keerden we terug naar Ecuador en besloten we in Otavalo (het noorden van Ecuador) een restaurant en hotel te starten: Doña Esther. Hier werken we nu al circa 18 jaar met hart en ziel.’’

Grote klap

De eerste coronabesmetting in Ecuador werd vastgesteld in het amazonegebied. De eerste uitbraak vond plaats in Guayaquil, de grootste stad van het Zuid-Amerikaanse land. Hier was de situatie erg heftig: op straat lagen lijken want de mortuaria waren overbelast, aldus De Telegraaf.

„De pandemie was een grote klap voor ons, vooral op financieel gebied. Daarnaast zorgde het voor schrijnende situaties, wat ik erg heftig vond. Ziekenhuizen raakten overvol en er was zowel geen plek voor coronapatiënten als voor patiënten die ergens anders voor kwamen.’’

Strenge lockdown

„Ik ben in die tijd niet bang geweest, maar vond het wel heftig. Drie maanden lang ging het land in een strenge lockdown. Alles ging dicht en iedereen moest thuisblijven. Er waren verschillende avondklokken van kracht, een keer zelfs vanaf twee uur in de middag. We mochten dan in de ochtend boodschappen doen, maar daarna moest iedereen thuis blijven.

Ook ons hotel (maximaal 35 gasten) en restaurant (circa 45 gasten) moesten sluiten. Dit viel in het begin mentaal gezien nog niet eens zo zwaar. We bleven positief, ons personeel begreep de situatie en we klusten veel in huis. Des te langer het duurde, des te zwaarder het werd.’’

Crowdfunding

„Financieel kregen we natuurlijk een zware klap te verduren. Op steun van de overheid zoals dit in Nederland is geregeld hoefden wij hier niet te rekenen. We hadden een buffer opgebouwd en door het opstarten van een crowdfunding konden we ons hoofd boven water houden.

We waren zo verrast dat vrienden en familie uit Nederland én vaste klanten uit de Verenigde Staten gezamenlijk zo’n 10.000 euro bij elkaar verzamelden voor ons. Ook heb ik in die tijd een digitale baan erbij gezocht en werk ik als virtual assistant voor een Nederlands bedrijf.’’

Alleen nog basisregels

„Onze dochter Lisa, die hier is geboren, studeerde in augustus 2020 af als architect. Ze zat op kamers in de hoofdstad Quito, maar helaas konden we dit appartement door geldnood niet aanhouden en is ze terug naar huis gekomen. Dat vind ik erg jammer voor haar, want dit is niet hoe je als 23-jarige je leven voorstelt. Ze gaat binnenkort naar Nederland om daar tijdelijk werk te zoeken, want hier in Ecuador zijn de banen schaars.’’

Op dit moment gaat het vrij goed wat betreft corona in Ecuador (gemiddeld nog zo’n 900 besmettingen per dag, red.). Nu gelden alleen nog de basisregels als afstand houden en er is een mondkapjesplicht. Ons hotel en restaurant zijn nu open van donderdag tot zondag, de rest van de dagen gaan we alleen open als er gasten zijn. Gelukkig hebben we al ons personeel aan kunnen houden.’’

Licht aan het einde van de tunnel

„Over het algemeen houden de inwoners van Ecuador zich erg goed aan de maatregelen. Wij verbaasden ons er eerlijk gezegd wel eens over hoeveel strijd er in Nederland was over de regels. De Ecuadorianen waren en zijn solidair met elkaar.

De vaccinaties kwamen hier wel vrij langzaam op gang. Gelukkig heeft de nieuwe regering (op 24 mei werd de nieuwe president Lasso ingezworen, red.) van de vaccinatiecampagne een speerpunt gemaakt. Wij zijn dan ook nog niet gevaccineerd, maar zullen de prik zeker nemen als het zover is. Het lijkt erop dat dit over twee weken zal zijn.

Gelukkig merken we weer wat aanloop van toeristen in het land, vooralsnog vooral Amerikanen en Canadezen, maar ook soms Europeanen. Wij denken zeker dat het veilig is voor toeristen Ecuador te bezoeken en hopen daarom snel weer op volle bezetting in ons hotel. Er komt licht aan het einde van de tunnel en we zien het positief in.’’

Mocht jij ook in het buitenland wonen en graag jouw verhaal willen delen, mail dan naar puk.jansen@telegraaf.nl