Een ex-proefdier als huisdier... 'Ze waren nog nooit buiten geweest'

Pammetje en Ricky wonen nu 1,5 jaar bij het stel in huis: "We hebben ze geadopteerd uit een laboratorium. Ricky is waarschijnlijk gebruikt voor proeven en Pammetje was waarschijnlijk een fokteefje, want ze heeft een buikje alsof ze heel wat nestjes heeft gehad.

MET PENSIOEN

Pam en Ricky waren de eerste Beagles die 'met pensioen' mochten, en nadat onze hond Teddy op relatief jonge leeftijd was overleden, vonden we het gepast om een wat oudere hond te nemen. We kwamen op Pammetje uit en omdat Beagles in het lab in roedels leven vonden we het fijn om een vriendje voor haar mee te nemen. Dat werd Ricky.

Omdat ze als tijdelijke Friese namen Pake en Beppe hadden, vonden we ze al een beetje bij elkaar passen. In het lab hadden ze alleen een nummer, dus ze reageren nog steeds niet echt goed op hun naam hoor. Ze kunnen het niet echt plaatsen als je ze roept. Ze zijn gewoon niet zo gewend aan zo’n relatie met de mens.

BRANDWONDEN

In het begin waren ze bang voor alles. Voor benen, voor armen, voor mij, voor mijn vriend... Een gewone hond begroet je bij thuiskomst, zij schoten weg. Ze waren doodsbang en maakten zich klein als je een jas aandeed of een armbeweging maakte.

Dan kropen ze bij elkaar. Je weet niet echt wat er met ze is gebeurd, maar we denken dat er op Ricky proeven zijn gedaan en dat hij pijn heeft gehad. Je mag niet aan zijn voorpoten komen en aan zijn achterpoten heeft hij op exact dezelfde plek twee kale plekken, dat lijken wel brandwonden.

VERLIEFD

Voor mijn vriend waren ze nog banger dan voor mij, nu lopen ze met hem weg en willen alleen maar knuffelen, eindeloos. Als hij op de bank zit, zijn ze bij hem. Ze lijken wel verliefd!

De eerste keer dat ze gras zagen, zal ik niet snel vergeten. Ze waren nog nooit naar buiten geweest, gingen er nieuwsgierig met hun pootjes in. Ze zijn geboren in het lab en kennen niets behalve muren en beton.

OUDSTE PROEFDIER

Ze waren ook niet zindelijk, lieten alles maar lopen. Dat gaat nu goed; zindelijk worden heeft ongeveer drie maanden geduurd. Pam was het oudste proefdier dat weg mocht. Aarde en lucht kende ze niet. Toen voor het eerst de zon scheen, zaten ze eindeloos in de tuin te genieten.

We moesten ze er echt uithalen, anders zouden ze misschien wel oververhit raken. Ze duwden met hun neus tegen een plant. Zoiets kenden ze helemaal niet. De meest normale, triviale dingen waren een ontdekking voor ze.

HEEL GEVOELIG

We lopen elke dag in het bos. Vooral een konijnenholletje is het einde voor ze. Het leek wel of alles in hun hoofdje klikte. Het waren een soort bange, bejaarde pups, nu zijn het twee vrolijke, blije honden. Het is ongelofelijk hoeveel ze nog leren.

Je merkt wel dat ze heel gevoelig zijn. Je stem verheffen kan niet, dat is al te veel voor ze. Ze kunnen ook niet in de binnenstad wandelen, dat zijn te veel prikkels. Als we op vakantie gaan, hebben we een oppas aan huis voor ze.

Het is veel werk, maar we hebben het er echt voor over. We willen graag een mooie oude dag geven aan deze lieve, getraumatiseerde honden. Ze zijn nu echt heel gelukkig."

