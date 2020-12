Weekhoroscoop 50

Ram

Liefde: Emotionele rusteloosheid geeft je even geen ruimte en tijd voor de liefde. Er is nog zoveel te doen! De avonden zijn gelukkig wel weer wat rustiger, dus samen gezellig TV kijken met iets lekkers erbij moet wel lukken.

Financiën: Een idee dat deze week zomaar in je opborrelt heeft grote kans van slagen en kan daadwerkelijk winstgevend zijn.

Werk: Aangezien je weerstand wat laag is, is het verstandig om je werk even op een lager pitje te zetten. Gezondheid gaat voor alles, ook voor je carrière! Ga lekker vroeg naar bed, laat de suikers en alcohol even staan en let op je vitaminen.

Persoonlijk: Je bent extra alert waardoor de kleinste dingen als bewegingen en geluiden irritatie kunnen opwekken. Probeer degene die dit veroorzaakt er niet mee lastig te vallen, hij of zij kan er ook niets aan doen dat je nu zo sensitief bent.

Stier

Liefde: In de liefde gaat alles top. Er is veel liefde voor elkaar en dit wordt ook duidelijk naar elkaar uitgesproken of zonder woorden getoond door middel van daden, precies zoals je het graag hebt.

Financiën: Financiële vooruitgang is te verwachten. Houd goed je bankrekening in de gaten want er is al een leuk bedrag naar je onderweg.

Werk: Je gaat iets te snel deze week waardoor er gemakkelijk foutjes in je werk sluipen. Houd je hoofd erbij en neem vooral de tijd.

Persoonlijk: Je zit lekker in je vel en bent vrolijk en opgewekt. Hierdoor gaat alles je veel makkelijker af en fiets je overal fluitend doorheen.

Tweelingen

Liefde: Je verhoogde gevoeligheid deze week heeft een gunstige invloed op de liefde. Je kunt je beter in je partner verplaatsen en neemt in bed meer de tijd voor hem of haar.

Financiën: Onverwachte grote kosten maken je niet blij. Je wilde juist wat meer gaan sparen!

Werk: Je hebt even geen zin om te kletsen. Je bent moe en hebt al je energie nodig om je werk goed te kunnen uitvoeren. Een babbelkous is het laatste wat je hierbij nodig hebt.

Persoonlijk: Je artistieke talenten nemen een vogelvlucht. Je zou wel eens een meesterwerkje kunnen creëren deze week!

Kreeft

Liefde: Je huid lijkt meer te stralen en je haar meer te glanzen. Dit alleen al maakt je nog mooier dan je al bent. En je partner vindt dat ook, hij of zij lijkt je niet met rust te kunnen laten en geeft je zelfs een lief compliment.

Financiën: Dankzij je artistieke vaardigheden en oog op kunst kun je deze week mogelijk extra geld verdienen of een leuke opdracht binnen slepen.

Werk: Op je werk kan iemand even flink roet in het eten gooien waardoor je extra tijd kwijt bent aan het oplossen van het probleem.

Persoonlijk: Je hebt de neiging je erg druk te maken om wat zich allemaal in de maatschappij afspeelt. Probeer je zoveel mogelijk te richten op de dingen die wél leuk zijn en neem even afstand van social media.

Leeuw

Liefde: Je zorgzaamheid neemt flink toe. Het kost je geen enkele moeite om je aan de wensen van je geliefde aan te passen. Je maakt hem of haar graag blij en een klein beetje verwennerij hoort daarbij.

Financiën: Het geluk is met je deze week. Misschien een lootje kopen? Zolang je het niet overdrijft kan een gokje wagen zeker geen kwaad.

Werk: Samenwerken gaat prima. Er heerst een prettige werksfeer en ook de communicatie met je collega’s verloopt goed. Jullie gaan samen als de brandweer!

Persoonlijk: Je hebt een beetje moeite met maat houden. Niet alleen qua eten en drinken, maar ook met het oog op praten, kopen, sporten, werken, etc. Denk aan de balans en corrigeer jezelf waar nodig!

Maagd

Liefde: Je hebt totaal geen zin in ruzie. Zelfs als je partner niet helemaal redelijk is, doe je of je neus bloedt en ga je woordenwisselingen uit de weg.

Financiën: Je krijgt de mogelijkheid om geld te verdienen met iets nieuws. Nieuwe ideeën, nieuwe vaardigheden, nieuwe inspiratie; doe er je voordeel mee, Maagd!

Werk: Je gevoel voor humor en scherpe blik bereikt deze week een piek. Met je gevatte opmerkingen krijg je geheid de lachers op je hand.

Persoonlijk: Dankzij je goede beoordelingsvermogen in combinatie met je praktische manier van denken kun je snel schakelen en voorkom je dat je in de problemen komt.

Weegschaal

Liefde: Jullie relatie staat deze week vooral in het teken van zorgzaamheid en communicatie. Er wordt met liefde iets voor elkaar gedaan en op dinsdag staat er een belangrijk maar positief gesprek op het menu.

Financiën: Je geeft deze week extra geld uit aan liefdadigheid of denkt in elk geval na over het steunen van een goed doel.

Werk: Je bent lekker actief en beweeglijk waardoor je overal en nergens bent en alles om je heen merkt en ziet. Daarbij ben je zeker niet te beroerd om iemand even te helpen.

Persoonlijk: Boeken maken je nu meer dan blij. En kunst! Heb je er al eens over gedacht om zelf kunst te maken of een boek te schrijven?

Schorpioen

Liefde: Jullie gaan een hartstochtelijke, passievolle week tegemoet. Heerlijk, die donkere, gure decembermaand; buiten koud, binnen lekker warm! Of heet!

Financiën: De keuze waar je voor komt te staan op financieel gebied is lastig. Het vergt zelfs moed om een bepaalde knoop door te hakken.

Werk: Deze week staat vooral in het teken van je carrière. Je zet je voor de volle honderd procent in en aarzelt geen seconde om langer door te gaan als de situatie daar om vraagt. Je bent zeer toegewijd en doet dit met liefde.

Persoonlijk: Er is in je naaste omgeving sprake van een conflict waar je absoluut niet blij mee bent. Waar je pogingen tot bemiddeling eerder niets uithaalden maak je nu meer kans.

Boogschutter

Liefde: Je kunt wat humeurig zijn en last hebben van stemmingswisselingen wat de liefde even niet ten goede komt. Gelukkig duurt het maar een dag of twee, maandag en dinsdag.

Financiën: Je bent extra zuinig en spaarzaam. Absoluut niet verkeerd, maar pas op dat het niet doorslaat naar gierigheid. Hoe meer je op je geld zit, hoe meer de cashflow stagneert. Balans!

Werk: Hoewel je je zorgen maakt om bepaalde zaken houd je jezelf prima onder controle. Daarnaast kun je een mooi compliment in ontvangst nemen over je betrouwbare aard en discrete houding.

Persoonlijk: Eerlijkheid is een waardevolle eigenschap. Maar… hoe eerlijk ben je tegen jezelf? Welk advies dat je iemand anders zou geven, sla je zelf in de wind?

Steenbok

Liefde: Probeer je op emotioneel gebied iets meer open te stellen naar je geliefde. Zolang je niet verteld hoe je je werkelijk voelt kan hij of zij hier ook niet op inspelen.

Financiën: Hoewel je financiën er wel eens beter voor hebben gestaan weet je toch de juiste maatregelen te treffen waardoor je evengoed kunt rondkomen.

Werk: Je staat enorm sterk in je schoenen en komt op voor waar je voor staat. Men kan beslist niet om jou heen en hier ben je je ook zeer bewust van. Toch ben je zeer diplomatiek in je uitspraken wat absoluut in je voordeel werkt.

Persoonlijk: Leg jezelf geen beperkingen op waar dit niet nodig is. Dit is een goed moment om te ontdekken waar je talenten liggen en deze ook optimaal te benutten.

Waterman

Liefde: Je voelt je (weer) enorm tot je partner aangetrokken. Nadat de seks op een iets lager pitje heeft gestaan lopen de temperaturen deze week weer flink op in de slaapkamer.

Financiën: Dankzij je creatieve denkwijze weet je op een bijzondere, niet-doorsnee manie je inkomen op te schroeven. Originaliteit wordt zeker beloond!

Werk: Je bent zeer intuïtief waar je in je werk absoluut je voordeel mee kunt doen. Zelfs als je op een obstakel stuit weet je deze vrij snel uit de weg te ruimen. Gevoelsmatig weet je direct wat je te doen staat.

Persoonlijk: Wees voorzichtig met gokken en als je dan toch een poging waagt, zet niet alles op één kaart en/of wed niet op één paard. De alles of niets methode zal nu helaas niet werken voor je.

Vissen

Liefde: Een romantische week ligt in het verschiet. Vooral wanneer jullie het de afgelopen tijd heel erg druk hebben gehad is dit een fijn moment om alles even achter jullie te laten en ramen en deuren te sluiten voor pottenkijkers.

Financiën: Na even op de marge te hebben geleefd krijg je deze week eindelijk weer meer financiële ruimte. Als je het niet direct weer uitgeeft ga je met het oog op je bankrekening een onbezorgde kerst tegemoet.

Werk: Je hebt absoluut geen zin in een confrontatie. Of ze het nu wel of niet met je eens zijn, wat ze nu wel of niet willen, het zal je even worst zijn allemaal. Je bent lekker met je eigen dingen bezig en dat gaat veel beter zonder gezeur van derden.

Persoonlijk: Gekke, malle, vreemde dingen hebben nu je voorkeur. Absurde TV programma’s, idiote verhalen en alles wat even briljant als lachwekkend is. Je kunt wel een beetje afleiding gebruiken!