Daghoroscoop 11 september

VANDAAG JARIG

Besef dat het goed met u gaat dankzij de inbreng van anderen. U bent populair en daarvoor hoeft u alleen maar uzelf te zijn. Laat mensen hun gang gaan (daar hebt u geen moeite mee) zolang u er geen schade van ondervindt. Het komt goed uit dat u graag werkt en daarin voldoening vindt.

RAM

Integer en uzelf trouw blijven is altijd bevredigend. Een bijzonder pad bewandelen en u door niets en niemand tegen laten houden moet vruchten opleveren. Een goed moment om u aan te sluiten bij een groep met een eerbaar doel.

STIER

U zult zelfdiscipline nodig hebben om een goede balans te vinden tussen huiselijk leven en de verantwoordelijkheden die bij uw baan horen. Degenen die in het openbaar moeten spreken kunnen met verlegenheid kampen.

TWEELINGEN

Maak u sterk voor een terugkeer naar de dagelijkse routine. Als alles weer normaal verloopt kunt u zich weer coöperatief opstellen. Houdt u aan een klassieke kledingcode en dito gedrag als u zich in het openbaar begeeft.

KREEFT

Breng orde in uw administratie als u problemen met de Belastingen wilt voorkomen. U zult er niet onmiddellijk voor beloond worden, maar wel in de nabije toekomst. Zorg dat de boeken in orde zijn als u de kas beheert van een club.

LEEUW

Uw onderbewustzijn kan een creatieve kracht in uw leven zijn; door er op te reageren zult u ontdekken waartoe u in staat bent. Val echter niet ten prooi aan pretentieuze lieden en zorg ervoor dat uw gevoelens worden geëerbiedigd.

MAAGD

Maak de rekening op en neem besluiten die betrekking hebben op uw persoonlijke en professionele partners. Er moet nu geen sprake zijn van terughoudendheid als er problemen zijn die in de openbaarheid moeten worden gebracht.

WEEGSCHAAL

Een romance kan het thema van de dag zijn en flirten heel plezierig. Geniet van een affaire, zonder u af te vragen hoe lang deze zal duren. Snelle relaties houden meestal niet lang stand, maar u kunt er profijt van hebben.

SCHORPIOEN

Een feestje op het werk zal voor veel plezier zorgen maar drink niet te veel zodat u morgen weer fit bent. Maak in een woordenwisseling gebruik van uw natuurlijke rust. U bemiddelingstalent kan nog een andere gave openbaren.

BOOGSCHUTTER

Er kan vanaf nu weer rust heersen op terreinen die onlangs nog werden beheerst door rumoer. Alles verloopt goed zolang u zich houdt aan uw plichten. Besef dat zelfs een zijdelingse blik naar de verkeerde problemen kan geven.

STEENBOK

Fluit uzelf terug als u van plan bent uw hele budget uit te geven aan één kostbaar item. Vraag u af of u zich een bepaalde leefstijl nog langer kunt veroorloven. Pak uw rekenmachine en stel een budget op dat u vrij van schulden houdt.

WATERMAN

U kunt te veeleisend zijn als u een paar belangrijke kwesties nog vandaag wilt afhandelen. Zorg voor een goede organisatie en kennis van zaken als u het heft in handen neemt, en verwacht ook van uzelf wat u van anderen eist.

VISSEN

Ook als u diverse potjes op het vuur hebt zal er niet zoveel gebeuren. De kans is groot dat een bijeenkomst wordt uitgesteld of een afspraak wordt afgezegd. Gebruik de vrij gekomen tijd om op krachten te komen en data te verzamelen.