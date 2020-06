Kijken in juni: de beste films, series en docu’s deze maand

Netflix

13 Reasons Why seizoen 4, vanaf 5 juni

Voor de liefhebbers is dit een treurig bericht. Het vierde seizoen van de serie is namelijk ook het laatste. Volgens hoofdrolspeler Brian Yorkey zou het een beetje gek zijn als ze zouden doorgaan, omdat een high school ook maar vier jaar duurt. Zeker is dat een aantal grote personages terugkomen, zoals Bryce en, hoogstwaarschijnlijk, ook Hannah.

The Sinner seizoen 3, vanaf 19 juni

Wie seizoen 1 (met Jessica Biel als losgeslagen moeder) en 2 (een jongetje dat zijn ouders vermoordt) van deze serie heeft gezien, snapt ons enthousiasme over het feit dat er bijna een nieuw seizoen klaarstaat. Good old Harry Ambrose achterhaalt een verborgen misdaad, die een van de meeste schokkend e en gevaarlijkste zaken van zijn carrière blijkt te zijn. Wij zijn er klaar voor, hoor!

Indiana Jones-films, vanaf 1 juni

Wie groot fan is van Indiana Jones, kan zijn of haar hart ophalen. Vanaf 1 juni voegt Netflix de klassiekers Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark én Indiana Jones and the Temple of Doom toe aan het aanbod. Heel fijn!

Videoland

La La Land, vanaf 22 juni

Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Sebastian (Ryan Gosling) speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt hun droom ver weg, maar het lot brengt ze, uiteraard, op een romantische manier samen.

The Post, vanaf 4 juni

Een waargebeurd verhaal over een van de grootste scoops uit de 20ste eeuw. Steven Spielbergs film The Post vertelt over de onthulling van de Pentagon Papers, geheime documenten over de Vietnam-oorlog. Een indrukwekkend verhaal over de onwaarschijnlijke samenwerking tussen de eerste vrouwelijke uitgever van The Washington Post, Katherine Graham (Meryl Streep) en redacteur Ben Bradlee (Tom Hanks). Ze zetten hun meningsverschillen aan de kant en proberen als eerste de geheime overheidsdocumenten te onthullen.

Is Geluk te Koop?, vanaf 11 juni

Jelte Sondij en Lars Gierveld zijn exclusief voor Videoland in de geluksindustrie in Nederland gedoken om te onderzoeken in hoeverre geluk nou echt te koop is. Boeiende meerdelige documentaire.

Dplay

90 Day Fiancé Self Quarantined

Ook voor de 90 Day Fiancé-koppels is het thuis zitten geblazen. In deze serie wordt teruggeblikt naar het leven in quarantaine van de populairste koppels van de eerdere afleveringen uit 90 Days Fiancé.

Pregnant Behind Bars

Je zult maar zwanger zijn én in de gevangenis zitten. Niet echt een situatie uit je dromen, hè? Jaarlijks brengen 75 vrouwen tijdens hun detentie in de Cook County Jail in Chicago een kind ter wereld. Hoe is het voor hen als deze belangrijke gebeurtenis achter de tralies plaatsvindt?

HBO

Amélie, vanaf 1 juni

Amélie Poulain groeit op met een gebrek aan liefde en aandacht. Ze sluit zich op in haar eigen droomwereld, samen met haar suïcidale goudvis. Eenmaal wat ouder en op zichzelf wonend in de Parijse wijk Montmartre, vindt ze op een dag achter een muur van haar appartement een doosje met spullen van een vorige bewoner. Geraakt door de inhoud, gaat ze op zoek naar de eigenaar.

Doctor Sleep, vanaf 1 juni

Zin in een avondje rillen op de bank? Dan raden we Doctor Sleep aan. Danny Torrance is inmiddels een volwassen man maar kampt nog steeds met nachtmerries over zijn vader. Om van zijn nare dromen af te komen verhuist hij naar een andere stad om een nieuw leven te starten. Hij ontmoet daar het jonge meisje Abra, die ook net zoals hijzelf, over een speciale gave bezit.