Wil je een compliment? Maak dan deze moestuincakejes

Ingrediënten cakejes (8-10 stuks)

~ ½ tl bakpoeder

~ 1 mespunt kaneel

~ 200 g amandelmeel

~ 80 g wortel, geraspt

~ 50 g courgette, geraspt

~ 1 cm gemberwortel, geschild en geraspt

~ 1 kleine appel, met schil, geraspt

~ 50 ml extra vièrge olijfolie

~ 60 g ahornsiroop

~ merg uit ½ vanillestokje of 1 tl extract

~ 2 eieren

~ 30 g pecannoten, gehakt

Voor de topping:

~ 30 g wortel (afsnijdsel van de decoratiewortels)

~ 80 g roomkaas

~ 1 el ahornsiroop

~ merg uit ½ vanillestokje of 1 tl vanille extract

Ter decoratie:

~ 10 kleine worteltjes, geschrapt

~ 1 bakje eetbare bloemetjes

~ 1 bakje honey cress of tuinkers

Bereidingswijze cakejes

Stap 1

Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet de bakvormpjes in met olie of boter.

Stap 2

Meng in een kom het bakpoeder, de kaneel en het amandelmeel. Doe de wortel, courgette, gember en appel erbij, voeg de olie, ahornsiroop, vanille en eieren toe en roer alles tot een beslag. Vul de vormpjes voor een derde met het beslag en bestrooi de bovenkant met de pecannoten.

Stap 3

Bak de cakejes in de oven in circa 30 minuten goudbruin en gaar. Laat een beetje afkoelen in de vormpjes en haal ze er daarna uit. Laat ze verder afkoelen voordat de topping erop gaat.

Stap 4

Snijd de worteltjes voor de decoratie in een mooie vorm en laat er iets van het groene loof aan zitten. Bewaar de afsnijdsels.

Stap 5

Kook de worteltjes 30 seconden in water en laat ze meteen schrikken in koud water. Kook de afsnijdsels in circa 10 minuten gaar en spoel ze daarna koud.

Stap 6

Pureer de roomkaas, gare wortelstukjes, ahornsiroop en vanille in de keukenmachine tot een gladde crème. Verdeel de crème over de cakejes en garneer met de wortels, eetbare bloemetjes en cress.

