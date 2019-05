Ⓒ Stef Nagel

„Huh, word jij 50?” roept een 35-jarige collega verbaasd. Veinst ze haar verbazing of verwachtte ze oprecht niet dat ik in 1969 het levenslicht zag? „Ja”, antwoord ik bijna trots, want ik ga wel degelijk al een halve eeuw mee. Genoeg jaren om ’antiek’ genoemd te worden.