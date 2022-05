’Vriendinnen van mijn eigen leeftijd heb ik sowieso niet veel’

Premium Binnenland

Het werd genoemd tijdens het proces Depp-Heard, maar wat is borderline precies?

Borderline, het woord is weer gevallen. In de rechtbank, tijdens het moddergevecht Johnny Depp-Amber Heard. „Schattig en meisjesachtig aan de buitenkant, in realiteit heel destructief”, beoordeelde een psycholoog de actrice. En zo gaat het opnieuw over een borderlinegeval, crimineel emotioneel. Terw...