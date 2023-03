Daghoroscoop 2 maart - Sterrenbeeld Ram: Accepteer hulp met beide handen!

VANDAAG JARIG

Je staat niet bekend om jouw leidinggevende kwaliteiten, liefst doe jij alles uit de losse pols, maar vanaf begin deze maand kun je wél de touwtjes in handen nemen, beter dan ooit en dat zal profijt opleveren in zaken. Met Venus in jouw teken vallen daarbij begerenswaardige kansen in uw schoot.

STERRENBEELD RAM

Ook al ben je onafhankelijk en kun je van alles, toch kan het moeilijk zijn het nodige in je eentje voor elkaar te krijgen. Jouw doel is misschien alleen bereikbaar met gedegen hulp. Accepteer het met beide handen als die wordt aangeboden.

STERRENBEELD STIER

Je kunt de aandacht trekken als je jouw beste beentje voorzet. Aan creativiteit ontbreekt het je niet. Een interessant zakelijk voorstel is speculatief en opwindend. Jij kunt rekenen op het geld dat je nodig hebt om een project te financieren.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Jij zult in de huidige fase meer en meer de waarde zien van samenwerking. Leg vertrouwd terrein weer eens onder de loep en wissel gedachten en meningen uit met vrienden. Sommige relaties zijn toe aan vernieuwing.

STERRENBEELD KREEFT

Blijf de hele dag op je tenen lopen en doe jouw werk met de nodige omzichtigheid. Ruzie met een hoger geplaatste kan een domper zetten op jouw professionele ambities. Iemand kan proberen een berg werk op je af te schuiven.

STERRENBEELD LEEUW

Binnen een relatie kunnen spanningen een hoogtepunt bereiken. Misschien wil je een langdurige band verbreken voor de verlokkingen van een nieuwe relatie. Niets wijst er echter op dat beloften zullen worden nagekomen.

STERRENBEELD MAAGD

Dring anderen niet ongevraagd jouw politieke standpunt op en vermijd aldus onnodige conflicten. Beantwoord belangrijke correspondentie voor het eind van de middag. Het lijkt verstandig vandaag back ups te maken van je computerbestanden.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Om de problemen van anderen op te lossen is niet alleen aandacht maar ook deskundigheid nodig. Moedig onbezonnen gedrag niet aan. Hoewel jij moeiteloos de aandacht trekt is het niet gezegd dat het de goede soort is.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Werk achterstallige correspondentie en administratie weg. Tot eind maart kun jij met communicatiestoringen te maken krijgen . Zorg voor back ups, zowel thuis als op kantoor. Stel de aanschaf van nieuwe soft/hard ware even uit.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Wensen en plannen zullen moeten worden uitgesteld of aangepast. Geef plichten voorrang. Wees bereid een helpende hand te bieden in een familiekwestie. Er kan sprake zijn van een verschil van normen in geldbeheer.

STERRENBEELD STEENBOK

Geef creativiteit de vrije loop. Degenen die sportief zijn zullen scoren, maar overdrijf niet op het vlak van fysieke inspanning. Houd er rekening mee dat korte termijninvesteringen kunnen teleurstellen of vertraagd worden.

STERRENBEELD WATERMAN

Jouw normen en waarden kunnen conflicteren met die van een meerderheid. Mensen kunnen drammerig worden in het doordrukken van datgene waarin zij geloven. Ook kan een partner jou vragen je bij iets neer te leggen.

STERRENBEELD VISSEN

Er kan de komende weken sprake zijn van vertraging en vergissingen. Laat je niet verleiden iets te tekenen wat je niet goed hebt gelezen. Bevestig plaats en tijd van afspraken en bijeenkomsten. Stel de aankoop van iets duurs uit.

