5 redenen waarom EK-voetbal kijken voor vrouwen wél leuk is!

Gezelligheid met vrienden én een reden om een biertje of een wijntje open te trekken

Oké, we snappen dat negentig minuten lang zijn wanneer je niemand hebt uitgenodigd om de wedstrijd mee te kijken, maar zodra je vrienden over de vloer hebt om samen de wedstrijdspanning mee te beleven, wordt het voetbal kijken vanzelf gezellig. Daarnaast is het een goede reden je vrienden eindelijk weer eens te zien nu er geen bezoekersregeling meer geldt. Regel een hapje, een drankje en wat oranje-accessoires en de EK-avond is compleet!

Hapjes maken van het land dat speelt

Nog even over die hapjes: je kunt natuurlijk het gefrituurde goud op tafel zetten, maar je kunt het kijken van een wedstrijd leuker maken door hapjes te bereiden uit de keuken van de spelende landen. Speelt Italië of Zweden? Maak bruschetta’s en Zweedse gehaktballetjes. Spelen Portugal en Frankrijk? Maak heerlijke pastéis de nata en een Frans kaasplankje. Nog een voordeel: de liefde van de man gaat door de maag, dus op deze manier bezorg je manlief de voetbalavond van zijn leven.

Wegdromen bij knappe voetballers

Een andere reden waarom voetbal kijken voor vrouwen nog helemaal niet zo’n straf is, is omdat je ongegeneerd naar fitte voetballers kunt kijken. Waar je partner enthousiast raakt over een fenomenale pass of een wereldgoal, kun jij wegzwijmelen bij de knappe spelers. VROUW zette de knapste spelers van dit EK eerder al voor je op een rij.

Spanning en sensatie

Hoewel sommige mannen wellicht beweren dat vrouwen niks van voetbal begrijpen, is het echt geen hogere wiskunde. Als je de spelregels kent, is voetbal best een leuke sport om te kijken. En als je eenmaal in de wedstrijd zit, kan de spanning wel eens om te snijden zijn. Voor degene die nog niet weten wat buitenspel is, volgt hier nog één keer de uitleg. Zo kun je indruk maken en verbluf je iedereen met je voetbalkennis.

Buitenspelregel: Een speler staat in buitenspelpositie wanneer de speler de bal ontvangt op het moment dat hij/zij tussen de keeper en de laatste verdediger staat. Buitenspel kun je alleen staan als je je op de helft van de tegenstander bevindt.

Echt geen voetbalfan? Neem een moment voor jezelf!

Ben je nu echt geen fan van voetbal en kan dat hele EK jou gestolen worden? Maak dan van de gelegenheid gebruik om een moment voor jezelf te nemen. Laat je partner in de EK-waan en verwen jezelf met een warm bad, een goed boek of wellicht een avond met je vriendinnen. Om met de woorden van voetbalicoon Cruijff te spreken: ’Elk nadeel heb z’n voordeel’, dus gebruik deze tijd om te ontspannen!