Natasja: ’Ik vind mijn gezicht, billen en benen het mooist’

Voel jij je leeftijd?

„Nee, ik voel me jonger en dat heeft te maken met mijn denkwijze. Ik ben van mening dat hoe je je voelt, niet direct wat met je leeftijd heeft te maken. Je kan 30 jaar oud zijn en geen zin meer in het leven hebben, maar je kan ook 50 jaar zijn en bruisen van de energie, open staan voor groei en nog altijd bezig zijn met zelfontwikkeling. Ik ben iemand met veel levenslust en geloof dat er aan jong zijn geen leeftijd hangt.”

Heb jij een beautygeheim?

„Eten tot je nemen waar je lichaam wat aan heeft en goed slapen vormen samen met zelfontwikkeling mijn basis. Ik heb altijd lange- en korte termijn doelen waar ik naar streef. Verder probeer ik zoveel mogelijk stress te vermijden, waardoor ik afscheid heb moeten nemen van bepaalde mensen en omgevingen. Ik heb gemerkt dat invloeden van buitenaf meer impact op mij hebben dan ik dacht. Sinds ik mij omring met mensen met een positieve instelling, ben ik veel verder gekomen in het leven. Ik denk niet meer in problemen, maar in oplossingen en groei.

Deze ommekeer kwam zes jaar geleden, na de geboorte van mijn zoon. Ik ben toen veertig kilo afgevallen door anders te gaan eten en te beginnen met krachttraining. De geboorte van mijn zoon had namelijk zoveel liefde in mij losgemaakt, dat ik besefte dat ik de moeite waard was om goed voor mezelf te zorgen. Sindsdien neem ik de verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven en kruip ik niet meer in de slachtofferrol. Ik strijd sindsdien elke dag voor een betere versie van mezelf.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Altijd jonger, meestal zo’n tien jaar. Dat vind ik enerzijds een compliment, maar omdat ik geloof dat leeftijd weinig zegt doet het niet veel met me.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn gezicht, billen en benen. Voor mijn billen en benen train ik hard door middel van sporten.”

Waarmee ben je minder blij?

„Dat ik soms een baaldag heb. Dan kan ik een hele lijst opnoemen met dingen waarmee ik niet blij ben, terwijl ik eigenlijk niets te klagen heb.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn sportieve lichaam, grote ogen en fijne energie. Dankzij mijn omgeving heb ik leren inzien dat de blik in je ogen je mooiste kledingstuk kan zijn.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja absoluut! Ik verbaas mezelf nog altijd over de grote sprongen die ik heb gezegd. Ik voel me gezegend en waardeer dat ik dit kan inzien. Het gaat niet alleen goed met mij op persoonlijk gebied, maar ook met mijn eigen cateringsbedrijf Food Kartel. In 2012 maakte ik door de crisis noodgedwongen een carrièreswitch; ik ging van werken bij een accountantsbedrijf naar mijn eigen horecabedrijf. Dat was nogal een uitdaging, omdat ik heel veel nee’s heb gehoord voordat ik een ja kreeg. Mijn positieve mindset en doorzettingsvermogen heeft me een gezond bedrijf opgeleverd.

Door de coronacrisis werd ik vorig jaar gedwongen anders na te gaan denken over mijn bedrijf. Ik ben toen begonnen met coronaproof borrelboxen, wat een groot succes is geworden. Elke nieuwe klant verwelkom ik niet alleen persoonlijk, maar ik zorg er ook altijd voor dat de boxen goed zijn gevuld met gevarieerd eten. Doordat mensen waar krijgen voor hun geld, komen ze vaak nog eens terug. Ik geloof er namelijk in dat alles wat je aandacht geeft groeit, dat is een onderdeel van mijn succes.”

Wat houdt je jong?

„Ik start de dag met een ijskoude douche van zo’n 30 tot 45 seconden. Daarna smeer ik mijn gezicht in met een serum en een vochtinbrengende crème. Die crème koop ik overigens gewoon bij de supermarkt. Ik geloof dat het belangrijker is dat je jezelf van binnen goed verzorgt, alleen dan kan je huid van de buitenkant stralen. Toen ik veertig kilo zwaarder was en ongezonder at, was mijn huid lang niet zo mooi als dat ’ie nu is. Daarom zie je op mijn bord altijd groente en fruit in alle kleuren van de regenboog.”

Heb je een levensles?

„Blijf dicht bij jezelf en vertrouw op je intuïtie. Als je weet wat je wil, moet je hier niet alleen aan werken, maar ook zeker in gaan geloven dat het gaat lukken. Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en investeer in een stijgende lijn naar een betere versie van jezelf. Er komen betere tijden aan, ook al denk je soms van niet. De wereld is in verandering en in beweging, net als jij. Het verhaal dat jij jezelf vertelt is de waarheid waarin je leeft. Je kunt vaak meer dan je denkt.”