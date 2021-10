Tips om je energierekening omlaag te krijgen

Premium Financieel

Gas is het Belgische alternatief voor kernenergie

Door schaarste schiet de aardgasprijs de lucht in. Toch is België van plan om binnenkort afscheid te nemen van alle kerncentrales. Het alternatief: nieuwe aardgascentrales. Experts kijken met verbijstering naar de nucleaire exit. „De regering is volledig de realiteit uit het oog verloren.”