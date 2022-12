Feestelijk aftellen doe je met deze loaded nacho’s

Ingrediënten (voor 4 personen)

300 g rundergehakt

barbecuesaus, naar smaak

1 zak nacho’s

125 g geraspte kaas naar keuze (cheddar smelt goed)

koriander en/of zure room (optioneel)

Bereidingswijze

Stap 1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

Stap 2. Bak het gehakt rul in een hete koekenpan. Breng op smaak met de barbecuesaus en bak tot het gehakt gaar is en de barbecuesaus deels is opgenomen door het gehakt.

Stap 3. Doe in een barbecue- of ovenbestendige schaal een laag nacho’s, daartussen en overheen verdeel je het gehakt en tot slot een royale hoeveelheid geraspte kaas.

Stap 4. Zet dit terug in de voorverwarmde oven en laat staan tot de kaas is gesmolten.

Stap 5. Garneer met koriander, als je dat lekker vindt, of serveer met wat zure room. Smullen maar!

