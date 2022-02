Twintigjarig huwelijksjubileum van Máxima en Willem-Alexander in beeld

Máxima bezoekt haar familie in Argentinië samen met Willem-Alexander in 2001. Ze kennen elkaar op dat moment twee jaar na hun eerste ontmoeting in Sevilla, Spanje, waar ze samen gedanst hadden.

Ⓒ ANP

Het koppel verlooft zich eind maart 2001. In mei dat jaar laat het paar zich voor de eerste keer sinds de verloving zien in het openbaar bij de Keukenhof in Lisse.

Ⓒ ANP

De volgende prachtige foto is gemaakt op de trouwdag van Máxima en Willem-Alexander in 2002. Ze delen een zoen met elkaar op het balkon van het Paleis op de Dam in Amsterdam. Het publiek juicht.

Deze ontroerende foto van het huwelijk mag natuurlijk niet ontbreken. Máxima is emotioneel omdat het lied Adiós Nonino wordt gespeeld, geschreven door de Argentijnse muzikant Astor Piazzolla. Het doet haar waarschijnlijk denken aan haar vader, die niet aanwezig kon zijn bij de bruiloft.

In 2003 mogen we prinses Catharina-Amalia verwelkomen in het Koninklijk Huis! Op 7 december wordt ze in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag ter wereld gebracht.

In november 2005 wordt baby Alexia gedoopt. Ze is vijf maanden oud en wordt vergezeld door haar zus Amalia en haar ouders.

Ⓒ Het Koninklijk Huis

2006. Op dit schattige kiekje gemaakt in wintersportplaats Lech maakt Willem-Alexander met samen met tweejarige Amalia een sneeuwpop. De Oranjes vertoeven jaarlijks in deze Oostenrijkse plaats om daar hun wintersportvakantie door te brengen.

Het is 11 april 2007 wanneer de derde dochter van Máxima en Willem-Alexander, Ariane, wordt geboren. Hier zie je trotse vader Willem-Alexander met Ariane de perszaal van Bronovo ziekenhuis inlopen.

ANP

In Lech heeft de koninklijke familie een jaarlijks fotomoment. Deze afbeelding is gemaakt in 2008.

Ⓒ AFP

Een donkere gebeurtenis: tijdens Koninginnedag in Apeldoorn wordt in 2009 een aanslag gepleegd. Een auto rijdt in op de mensen die aan de kant van de weg staan te zwaaien. De leden van het Koninklijk Huis komen geschokt aan bij het terrein van Paleis Het Loo.

Ⓒ ANP

De Oranjes zijn in juli 2011 op vakantie in het Italiaanse Tavarnelle. Ze poseren op de binnenplaats van het vakantiehuis dat sinds 1975 in bezit is van prinses Beatrix.

Ⓒ ANP

Een belangrijk moment in het leven van de koning: de troonwisseling van 30 april 2013. Op deze foto zie je hoe Beatrix de Akte van Abdicatie ondertekent waarmee ze afstand doet van de troon.

Ⓒ Het Koninklijk Huis

Prins Friso kreeg een ski-ongeluk in Lech in februari 2012. Hij heeft maandenlang in Groot-Brittannië in zijn woonplaats Londen in het ziekenhuis gelegen. Hij overleed in augustus 2013. De koninklijke familie arriveert bij zijn begrafenis. De prins ligt begraven in Lage Vuursche.

Ⓒ ANP

Twee jaar later hebben de Oranjes een fotoshoot op het strand bij Wassenaar. De dochters spelen met z’n drieën terwijl hun ouders toekijken. Ook honden Skipper en Nala zijn ook van de partij.

Ⓒ Het Koninklijk Huis

Het koninklijke gezin in Groot Leerust, bij de Kagerplassen tijdens een fotoshoot voor de pers in 2017.

Deze elegante staatsiefoto gemaakt door Erwin Olaf uit 2018 is vijf jaar gemaakt nadat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd als koning.

In oktober 2020 leven we in Nederland in een pandemie. Het koninklijk echtpaar maakt excuses omdat ze naar hun vakantiehuis in Griekenland waren gevlogen, terwijl het advies van de overheid was om zo veel mogelijk thuis te blijven. Veel mensen vonden de vakantie van de Oranjes niet gepast en waren van mening dat Willem-Alexander niet solidair was met het Nederlandse volk.

Op Valentijnsdag 2021 doet koning Willem-Alexander zijn huwelijksaanzoek van twintig jaar geleden na op dezelfde plek: de bevroren vijver van het Huis ten Bosch. Romantisch!

Tot slot de kerstkaart van de Oranjes uit december 2021. In de kaart staat: ‘Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2022.’ De koninklijke familie heeft de traditie dat de kerstboom op kerstavond opgetuigd wordt en dat de koning vervolgens een kaarsje in de boom aansteekt.

Gefeliciteerd met twintig jaar huwelijk!