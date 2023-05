Moederdag: hier maak je je moeder wél blij mee

„Vraag elke moeder naar een Moederdagcadeau en het antwoord zal zijn: dat hoeft niet hoor, ik ben al blij met lieve kinderen… Ik heb het zelf ook jarenlang geroepen en wimpel nu nog steeds cadeaus af. Maar toch, als er dan alsnog iets voorbij komt waar ik heel blij van word, dan spring ik een gat in de lucht. Soms hoeft dat niet eens heel duur te zijn, maar is het gewoon bijzonder. Het allerbelangrijkste? Dat er over de gift in kwestie is nagedacht en dat het niet last minute maar ’made to measure’, dus geheel op de wensen van jouw moeder is afgestemd!

Rieten tas/mand

Zelfs de moeders die geen tassenfans zijn zullen het beamen. Aan een kraampje op een buitenlandse markt kun je echt nooit voorbij de rieten tassen lopen. Je weet wel, van die beachy hippie exemplaren met leuke franjes, gewoon in het effen, gevlochten of versierd met allerlei accessoires. Dit maakt instant het zomergevoel in elke mama los dus hier kun je ook echt nooit genoeg van hebben. Bovendien zijn die rieten manden/tassen die dus met stip op nummer één staan qua Moederdagcadeau dé ultieme tas om van alles en nog wat in op te bergen of mee te zeulen of het nu als luiertas is voor de jonge moeders, als strandtas voor elke moeder of als hippe sporttas voor de sportieve moeder… Datzelfde geldt overigens ook voor kaftans. Daar kun je er ook nooit genoeg van hebben in alle kleuren en maten. Dit is ook het perfecte relaxcadeau voor moeder, want als je eenmaal thuis bent en een kaftan aantrekt ben je alsnog aangekleed en hip maar kun je toch lekker in de relaxstand, dat voelt net alsof je een huis- of joggingpak aantrekt, maar oogt wel veel aangekleder.

Geurkaarsen

Sommige geschenken zijn dan misschien saai, maar wel heel praktisch en je maakt moeder er altijd blij mee. Die vlieger gaat zeker op bij geurkaarsen, daar kun je er gewoon nooit genoeg van hebben en een voorraadje daarvan kan zeker geen kwaad. Bovendien is het net als bij parfums: ze gaan altijd op dus je hebt ook altijd weer een nieuwe nodig. En: je wilt ze maar al te graag testen want je komt ongetwijfeld steeds weer tot nieuwe, verrassende ontdekkingen. Op beautygebied is dat net zo. Veel moeders hebben vast en zeker de cosmeticabars ontdekt om op die manier minder plastic, water en sulfaten te gebruiken. De shampoo bars van Solidly (shampoo en conditioner) zijn daar een voorbeeld van en die zijn ook wel zo handig om mee te nemen op vakantie in plaats van grote flessen mee te moeten zeulen. Intussen ben ik zelf ook enorme fan geworden van de magnesium massage bars van Lush. Daarmee kun je spierpijn verlichten maar ook onrustige benen kalmeren. Eenzelfde aanrader uit de stal van Lush is de Super Milk spray hairprimer voor het haar dat zo lekker ruikt dat je iemand wilt aanklampen als die voorbij loopt. Geloof me, als je dit op sprayt zijn de complimenten niet van de lucht en het is ook een cadeautje voor jezelf om dit te dragen.

Haarparfum

Wil je een stapje verder qua prijs gaan maar niet met het zoveelste geurtje aan komen zetten dat ook nog eens een vermogen kost? Ga dan voor het haarparfum Crystal Saffron van Matière Première dat ik onlangs ontdekte bij Skins Cosmetics (60 euro). Eigenlijk is haarparfum namelijk het nieuwe parfum zou je kunnen zeggen vooral in de zomer wanneer je minder parfum draagt op de huid en het is gewoonweg een stuk subtieler dan een zware geur. Het verslavende aroma is een mix van Griekse saffraanolie met musk en wierookolie waardoor het kruidig en warm ruikt. En als we dan toch op beautygebied bezig zijn: het kopen van scheermesjes vindt geen enkele moeder leuk. Een wegwerp exemplaar is bovendien niet meer van deze tijd, want dat is verkwistend en milieu-onvriendelijk. Veel blijer word je als moeder daarom van een heus scheersierraad als eyecatcher in de badkamer voor nog geen dertig euro. Zoals de Rose Gold Safety Razor Intuition by Wilkinson. Dit is het allereerste metalen scheermes special voor dames met een superscherp mesje dat door de handige vlinderopening makkelijk te vervangen is. Ook bij het merk Estrid hebben ze mooie scheermesjes in het jadegroen van zacht kunststof waarbij de opzetmesjes makkelijk vervangen kunnen worden. De producten zijn vegan en dierproefvrij en het scheermes omhulsel zelf zou een leven lang mee moeten gaan. Het leuke is dat je hier een gunstig abonnement af kunt sluiten (en dat is dus gelijk ook een top moederdagcadeau) waardoor je per kwartaal de mesjes binnen krijgt en dus niet meer na hoeft te denken over een bestelling. En als we dan toch bij beauty tools zijn waar moeder blij van kan worden… De Foreo Bear spier stimulator (358 euro) voor het gezicht is een apparaat dat de huid verstrakt vanwege pulsaties/microstromen die de gezichtsspieren laat ontspannen. Dat voelt dus (bijvoorbeeld tijdens het tv kijken) als een gezichtsmassage die als een face-lift zou moeten werken.

Haarapparaten

In datzelfde luxe genre vallen ook de haarstylingproducten van Dyson die niet alleen een lust voor het oog zijn, maar ook voor het haar zelf. Want als je haar maar goed zit! Zowel de Airwrap Multistyler (599 euro) als de Supersonic föhn (479 euro) en de Corrale stijltang (479 euro) staan ongetwijfeld op de wishlist van menige moeder. Vergeet daarom gerust een keer de duurdere sieraden en geef haar deze tools cadeau die lang meegaan en waar ze dagelijks plezier van zal hebben. Zelf zweer ik bij de Airwrap multistyler waardoor ik binnen no time krullen in mijn haar krijg, al dan niet al te gekruld want soms is alleen een kleine slag al voldoende. En met geblondeerd haar dat niet te best tegen föhnen en warmtestromen kan ben ik ook fan van het drogen/stylen op een verantwoorde manier zonder daarbij het haar te beschadigen. De haardroger heeft een snelle, maar gecontroleerde luchtstroom waardoor de warmte gereguleerd wordt en hittebeschadiging niet mogelijk is. Met de handige pre-stylers droog ik ook het haar op milde wijze vaak al voor 80% en de rest droogt dan aan de lucht. Het 30 mm opzetstuk is mijn favoriet, omdat ik dik haar heb maar daar wel een stevige krul in wil hebben die langer blijft. Soms doe ik zodoende wel twee tot drie dagen met mijn krullen/slag. Omdat de Dyson erom bekend staat geen schade aan het haar aan te richten vanwege de juiste warmte heb ik ook geen hittebeschermend product nodig. Heeft moeder toevallig al een Airwrap in het bezit? Dan is het nieuwst flyaway opzetstuk een topcadeau (40 euro) als aanvulling. Met dit handige kleine opzetstuk maak je pluizig haar namelijk direct glad en glanzend wat vooral voor lang haar ideaal is.

Gellak

Het is natuurlijk heerlijk om naar de nagelstyliste te gaan maar soms ontbreekt me de tijd daarvoor. Sinds kort doe ik dat dus ook zelf met de Pink Gellac startersset, bestaande uit een nagellak en een mini-droger waardoor je zelf de nagels kunt uit laten harden na het lakken. Het leuke is dat je dit dus niet alleen bij jezelf, maar ook bij anderen kunt doen in je mini-nagelsalon en dat je de nagellakken steeds kunt uitbreiden, want er zijn maar liefst 200 verschillende kleuren. En heel fijn… de lak blijft ook ongeveer twee weken perfect zitten. Intussen heb ik ook de Peel Base ontdekt die je aanbrengt voordat je met de lak aan de gang gaat. Dit maakt het verwijderen van de lak een fluitje van een cent want dat vind ik altijd nogal lastig!

Originele Moederdagcadeau-ideeen

En dan zijn er nog een paar originele verrassingen waar je wellicht niet zo snel aan denkt bij het zoeken naar Moederdaggeschenken. Een mooie zonnebril van een merk dat moeder nog niet kent zou natuurlijk ook een enorme verrassing zijn, vooral als je haar daarbij een cadeaubon geeft om die zonnebril op sterkte te laten maken zodat ze ook op het strand en in de zon het perfecte zicht heeft. Zoek je iets voor moeder die beauty fan is? Dan is het zijden slaapkussen van Dore & Rose (59 euro) een optie, daarop blijft je haar mooi in model (geen klitten bij het opstaan) en ook voor de huid is dit een aanrader, want je hebt bij het opstaan tenminste geen vouwen in het gezicht van het slapen.

Ben je op zoek naar een cadeau voor een zwangere, aanstaande moeder? Dan is de biologische 100% natuurlijke parfum van Gray Label (nature and nurture 110 euro voor 30 ml) een aanrader. Deze is namelijk speciaal ontwikkeld voor zwangere moeders die zowel tijdens als na de zwangerschap een extra sterk reukvermogen hebben en niet altijd meer tegen hun vaste geur kunnen. De kalmerende ingrediënten zoals roos, oranjebloesem en gember zijn bovendien een steun in de strijd tegen misselijkheid.

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.

