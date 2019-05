Jenny (45) staat op straat: ’Ik word dakloos met twee kleine kinderen’

Jenny staat morgen op straat met twee kleine kinderen. Ⓒ Eigen beeld

Jenny (45) is druk bezig met het pakken van de laatste dozen. Per morgen worden zij en haar twee kleine kinderen (5 en 8) hun huis uitgezet. Vrijdag is het notabene de verjaardag van haar oudste, die 9 wordt. Niet echt een feestelijk vooruitzicht. „Voor vrije sector verdien ik te weinig, voor sociale huur sta ik nog niet lang genoeg op de wachtlijst, en alle koophuizen worden voor mijn neus weggekaapt. Ik kom er gewoon niet tussen als eenverdiener.”