Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant Hallo petflesbikini, dag pizza: wat nemen we mee naar 2023 en wat laten we achter?

Door Redactie VROUW Kopieer naar clipboard

Wat kan écht niet meer volgend jaar en wat worden juist de trends?

Big spenden is verleden tijd: in 2023 letten we beter op de portemonnee – noodgedwongen, maar ook omdat iedere week een doos van een online winkel thuis te laten bezorgen niet meer van deze tijd is. Wat laten we nog meer achter en wat nemen we graag mee naar het nieuwe jaar?