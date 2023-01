Gisèle (87): ’Ik vind het heel bijzonder om overgrootoma te zijn’

Voelt u zich zo jong/oud als dat u bent?

„In mijn hoofd niet, maar in mijn ledematen wel. Ik wil nog zoveel doen, maar als ik opsta verga ik van de pijn in mijn rug en benen. Op deze vraag kan ik dus moeilijk antwoord geven. Ik vind het wel belangrijk dat ik mezelf blijf uitdagen. Daarom heb ik samen met mijn dochter een kookboek uitgebracht. Het was een hels karwei, maar het is zeker de moeite waard geweest. Het staat vol met Franse familierecepten en leuke anekdotes. Ik vind het bijzonder dat ik mijn kinderen zoiets kan nalaten.”

Heeft u een beautygeheim?

„Een geheim zou ik het niet noemen. Wat ik doe vind ik heel vanzelfsprekend. Ik verkies een goed serum boven een goede nachtcrème. Naar mijn idee doet een middelmatige crème namelijk ook gewoon z’n werk. Verder vind ik het belangrijk om er altijd verzorgd uit te zien. Ik ga nooit zonder make-up de straat op. Ik doe zelfs de deur niet open als ik geen make-up op heb. In mijn twintigerjaren ben ik voor de liefde naar Nederland vertrokken, maar ik ben van origine een Française. Als je bent opgegroeid in Parijs zie je niks anders dan opgetutte dames. Daar ben ik mee grootgebracht en dat hebben ze in Nederland er niet uitgekregen.”

Schatten mensen u op de juiste leeftijd?

„Nooit! Sommigen overdrijven een beetje en zeggen dat ik eruitzie als een zestigjarige. Dat geloof ik niet helemaal, maar ik word meestal wel zo’n tien jaar jonger geschat. Dit heb ik grotendeels te danken aan goede genen. Zitten je moeder, oma en tantes onder de rimpels? Dan kun je er donder op zeggen dat je ze ook krijgt. Toch zijn goede genen geen garantie voor een strakke huid. Je kunt het ook verprutsen door jezelf slecht te verzorgen.”

Wat vindt u het mooiste aan uzelf?

„Ik vind niks mooi, haha. Ik snap ook niet waarom mijn dochter mij hiervoor heeft opgegeven. Ik heb een grote neus, geen wenkbrauwen en vlassig haar. Toch ben ik niet onzeker. Integendeel, het interesseert me gewoon heel weinig. Het is enkel de verpakking. De binnenkant is hetgeen dat telt. Overigens ben ik niet ontevreden met mijn figuur. Ik heb altijd een slanke taille gehad.”

Waarmee complimenteren mensen u?

„De manier waarop ik in het leven sta. Ik probeer altijd vrolijk en optimistisch te blijven. Ik zou het woord stralen niet willen gebruiken, maar ik ben absoluut geen grijze muis. Je zult mij niet snel vergeten. Ik heb altijd het hoogste woord. Une présence, zoals ze het in het Frans zeggen.”

Bent u waar u had willen zijn?

„Dat vind ik een lastige vraag. Ik heb nooit een duidelijk toekomstbeeld voor ogen gehad. Vroeger had ik een hele mooie stem. Wellicht dat ik een goede zangeres was geweest, maar daar is het nooit van gekomen. Nu zing ik enkel onder de douche. Toen ik voor de liefde naar Nederland vertrok, was het voor mij lastig om werk te vinden. Ik sprak geen woord Nederlands, dus niemand wilde me hebben. Op een gegeven moment ben ik Franse bijles gaan geven, maar ik heb het overgrote deel van mijn leven voor de kinderen gezorgd. Toch ben ik tevreden als ik op mijn leven terugkijk. Ik heb lieve kinderen en geweldige klein- en achterkleinkinderen. Toevallig zijn ze nu op bezoek. Ik vind het fantastisch dat ik dit nog allemaal heb mogen meemaken.”

Wat houdt u jong?

„Ik treed graag naar buiten. Een tijdje geleden ben ik gevallen en daar heb ik een zware blessure aan overgehouden, waardoor ik even niet mijn eigen boodschapjes kon doen. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Ik voelde me gevangen in mijn eigen huis. Ik houd ervan om onder de mensen te zijn en miste mijn sociale contacten enorm. Ik denk dat zij ervoor zorgen dat ik jong van geest blijf.”

Heeft u een levensles?

„Ik heb mijn man en twee oudste kinderen verloren aan de gevolgen van kanker. Dat heeft mijn leven op z’n kop gezet. Je verwacht nooit dat je je eigen kinderen zult overleven. Ik had zoveel verdriet, dat ik op een bepaald moment moest kiezen. Ging ik mezelf erin verliezen? Of koos ik ervoor om door te gaan? Het kostte enorm veel moeite, maar ik heb doorgezet. Het helpt niet om te blijven treuren. Er is nog genoeg om voor te blijven leven. Ik vind het bijvoorbeeld heel bijzonder om overgrootoma te zijn. Niet veel mensen kunnen dat zeggen.”

