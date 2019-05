Nienke (32) gebruikte het middel ayahuasca; 'Ik zat vast in een mindfuck en werd gek'

Nienke: "Ik had al veel over ayahuasca gelezen, het trok me aan. Ik hou er wel van dingen uit te proberen, ik ben niet echt bang. Toen ik anderhalf jaar geleden een flinke burn-out had en behoorlijk met mezelf in de knoop zat, besloot ik de stap te wagen. Ik had gelezen dat ayahuasca helend kon werken. Ik kwam online in contact met een vrouw die ceremonies begeleidde. Zij stuurde mij een uitgebreide brochure toe."

Strikt dieet

"Ze kon niet voor mij zeggen of een ceremonie mij zou helen, het had haar in elk geval wél geholpen. Ik las in de folder dat ik drie weken lang een strikt dieet moest volgen, anders zouden er bijwerkingen kunnen optreden, zoals hoofdpijn, misselijkheid of niet meer uit je trip kunnen komen. Ik mocht geen koffie of alcohol gebruiken, bijvoorbeeld. Maar ook geen oude kaas."

Klein groepje

De ceremonie werd gegeven in een boerderij ergens midden in de natuur. Nienke: "We waren met een klein groepje, van vijf mensen. Dat wilde ik per se. Je hoort ook wel van ceremonies met heel veel deelnemers, dat leek mij niks. De omgeving was licht en rustgevend. Ik ging alleen. Mijn vriend Pascal (28) stond er achter dat ik ging. Hij had er zelf niet zoveel mee, maar ging er vanuit dat ik geen onverantwoorde dingen zou doen.

Witte kleding

We namen allemaal plaats op matrassen en moesten witte kleding dragen. Dat laatste had met energie te maken – een ayahuascaceremonie is spiritueel. Ik sta zelf wel open voor spiritualiteit, maar weet er te weinig van om er echt iets mee te doen. Voor mij is het belangrijk dat ik me ergens relaxed voel. En dat was ik daar wel."

Zweverig

De ayahuasca werd in 'rondes' gegeven, want als je te veel in een keer neemt, kun je er te hard in gaan. Iris: "Op deze manier konden we het rustig opbouwen. De spanning kwam bij mij toen ik mijn eerste glas nam.

Het smaakte vies en voorafgaand aan de ayahuasca dronken we MAO-remmer, een middel dat ervoor zorgt dat je lichaam DMT, het werkzame bestanddeel, het tripmiddel, niet afbreekt. Ik werd een beetje zweverig, alsof je net medicatie hebt genomen. Maar om nou te zeggen dat ik er helemaal 'in' ging? Nee.

Klaar mee

'Is dit het nou?' vroeg ik de begeleidster. Ik vond er niets aan. Volgens haar kwam dat omdat ik me niet overgaf. Ik besloot nog een ronde te drinken, ik was er immers toch al… 'Doe maar gelijk twee shotjes', zei ik. Nou, dat sloeg al heel snel keihard in.

Ik kreeg heel heftige visualisaties en zag mezelf letterlijk in een achtbaan zitten. Beelden van het heden en mijn verleden drongen zich aan me op. Ik zat vast in een 'mindfuck' en werd gek. 'Haal me hier uit!' schreeuwde ik. Ik was er helemaal klaar mee."

Zwarte sliertjes

De begeleidster bleef bij Nienke zitten. "'Lieverd, hier moet je doorheen. Je kunt er niet uit. Geef je over', zei ze. Dat heb ik toen maar gedaan. Ik sprak mezelf streng toe de controle los te laten. Zo nu en dan verloor ik het weer. Dan wilde ik er alleen maar uit. Ik moest ook overgeven, wel vier keer. Je geeft geen eten over, maar heel raar spul, zwarte sliertjes. Na het overgeven, voelde ik me steeds heel opgelucht."

Doodmoe

De eerste trip duurde drie uur. Een ceremonie kost rond de 200 euro, maar de prijzen verschillen per aanbieder. "Ik heb heftige momenten gehad, maar zag ook leuke dingen; dat ik gemaakt ben van liefde, bijvoorbeeld. Ik moest van mijn onderbewuste de ellende meemaken, om te waarderen wat ik had.

Iedereen geeft zelf betekenis aan wat ie voelt en doorkrijgt. Het deed echter niets voor mijn burn-out. Ik was na de ceremonie niet alleen geestelijk, maar ook nog eens lichamelijk op. Ik ben tot twee weken erna doodmoe geweest. Ik zou het niemand met een burn-out aanraden. Wacht liever tot je je weer beter voelt."

Geen angst

Na deze ervaring is Nienke nogmaals gegaan. "Ik was hersteld van mijn burn-out, had weer energie en wilde het ook eens positief ervaren. Die tweede keer was het inderdaad totaal anders. Ik vond het een fijne ervaring en zag allemaal kleuren en patronen op de muur.

Ik stelde ook vragen als: 'Waarom zijn we hier op aarde?' Vanuit mijn onderbewuste kreeg ik antwoord, niet gehinderd door een emotie als angst. Ik kreeg te horen dat het leven een groot spel was, dat wij dat moesten ervaren en beleven. Dat voelde voor mij heel goed.

Drie uur vastzitten

De laatste keer ben ik met een vriendin meegegaan. Dat was mijn enige reden om het weer te doen en dat bleek een foute reden, zo ontdekte ik. Ik heb weer drie uur vastgezeten in een mind-fuck. Heel onprettig. Als ik het nog een keer doe, moet het een juiste intentie hebben. Mijn vriendin heeft er toen wel heel veel aan gehad. Ze had vragen over haar relatie en over de band met haar moeder. Daar kreeg ze antwoorden op, waar ze iets mee kon."

Goede begeleiding

Volgens Nienke is het belangrijk om je goed in te lezen, voordat je aan ayahuasca begint. "Ik heb dat te weinig gedaan, weet ik nu. Lees niet alleen de lovende verhalen, maar ook de kritieken. Als ik er van tevoren meer over had geweten, was ik er midden in mijn burn-out niet aan begonnen.

Het gaat ook geen depressie verhelpen, daar geloof ik niet in. En ik vraag me ook af of het wel verstandig is te doen als je lichamelijke klachten hebt, je bloeddruk stijgt immers. Maar mocht je het willen doen, want ik heb het dus ook als heel tof ervaren, zoek dan in elk geval goede begeleiding. Daar heb ik heel veel aan gehad."

*Nienke wil graag anoniem blijven. Haar echte naam is bekend bij de redactie.