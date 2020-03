Linda weet zeker dat prinses Diana nog leeft: Ik krijg doodsbedreigingen

Ⓒ Corné van der Stelt

De een gelooft in ufo’s, de ander in natuurwezens en de derde zweert dat prinses Diana nog leeft. Dat anderen hen voor gek verklaren, kan ze weinig schelen. Ze zijn overtuigd van hun eigen gelijk. Vandaag het verhaal van Linda Udo (55). Ze is ervan overtuigd dat de dood van prinses Diana in scène is gezet. Ze werkt als communicatieadviseur en levenscoach, is getrouwd en heeft een dochter (17).