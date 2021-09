Amber (31) huurt een nachtnanny in: ’Goed slapen zit er met een newborn niet in’

Columns & Opinie

’Noem iemand die een zwangerschap afbreekt om Down geen moordenaar’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over een verhaal op VROUW.nl, over Ine van Hoof, die haar zwangerschap liet afbreken toen haar kindje down bleek te hebben. „Ine heeft iets gedaan wat ik waarschijnlijk niet had gedurfd: erover praten. Ik had het me namelijk al...