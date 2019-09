3 jaar zonder shampoo... ’Eindelijk meer krullen!’

„Ik wilde dat mijn krullen er eindelijk goed uit zouden zien, goed in model bleven zitten, volume zouden hebben en goed gevoed zouden worden. Voordat ik hieraan begon, zat ik als het ware in een vicieuze cirkel: na het wassen was mijn haar erg droog waardoor ik producten zoals olie nodig had. Maar door die producten werd het vervolgens weer vet en moest ik het weer wassen. Ik was het helemaal zat!”

Opluchting

„Daarom ging ik mij inlezen over shampoo en ’ontdekte’ dat veel ingrediënten die in shampoo zitten eigenlijk heel schadelijk zijn voor je haar en hoofdhuid. Tevens las ik een artikel van een meisje dat op reis ging en had besloten haar haren tijdens de reis niet te wassen. Daardoor ging ik mij afvragen hoe ze dit vroeger deden, toen ze nog geen shampoo hadden. Gebruikten ze toen alleen water of ook natuurlijke producten?”

Onderzoek

Rachel probeerde talloze producten uit: van kastanjes tot Indiase kruiden, van honing en eieren tot slechts water. „Inmiddels heb ik meer krullen die ook nog eens minder pluizig zijn!”

Vet

Omdat Rachel iedereen een mooie coupe gunt, geeft ze een aantal tips: „Als je begint kan je het beste vasthouden aan je routine en alleen je shampoo vervangen door natuurlijke verzorgingsproducten. Je haar moet namelijk wennen aan de nieuwe producten. Nadat het gewend is, zou je kunnen afbouwen met het wassen, maar ook dat doe je geleidelijk aan.”

„De enige manier om ergens achter te komen is dan ook om het zelf te proberen. Zelf had ik na 1,5 jaar alles wel zo’n beetje uitgeprobeerd. Maar de meesten doen dat niet hoor. De producten de ik gebruik koop ik online. Je hebt verschillende websites die de haarkruiden verkopen. Maar je kan ook je haar wassen met ei, kikkererwtenmeel of roggemeel en die producten zijn natuurlijk gewoon in de supermarkt te koop.”

Op haar blog - met de waarschuwing: ’Als je niet tegen vet haar kunt, is deze blog niets voor jou!’ - kun je alles over haar uitprobeersels lezen. „Ook over de periode waarin ik mijn haren helemaal niet waste, zelfs niet met water.”

