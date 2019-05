’Ik mis een overheid die verwacht dat de minderheid zich aanpast’

"Sinds twaalf jaar wonen we met ons gezin voor mijn man zijn werk - hij is piloot - in Dubai en vanaf hier volg ik het nieuws in Nederland. En sta ik vaak perplex van wat ik lees. Zo zijn er discussies over wel of geen vrije dag voor het Suikerfeest en over een hoofddoek op het werk en vandaag las ik een artikel over vrijgeven tijdens de ramadan. De ramadan duurt een maand…

Sharia

Ik zal wel ouderwets klinken, maar ik voel veel meer voor hoe ze het hier doen. Christelijke feestdagen? Ja, er is een winterbreak die wij kerstvakantie noemen. Kerstbomen zijn er - die horen niet bij kindje Jezus maar bij het Keltische 'lichtfeest' dat vroeger midden in de winter werd gevierd na de kortste dag omdat dan de dagen weer langer werden. Maar géén kerststallen. Géén kindeke Jezus in de Dubaimall. En geen Paasfeest.

Want dit is een moslimland. Kerkdiensten mogen in een privévilla worden gegeven maar een kerk staat nergens in Dubai. Vrijheid is er, maar met respect voor de sharia (islamitisch recht, red.). En er zijn geen discussies. Dat zorgt voor een hoop duidelijkheid en laat een hoop tijd over om over andere belangrijke zaken te praten. Hier gaat het er om dat er respect is voor de wetten die hier gelden en de godsdienst die hier bij de wet is ingebed.

Fikse boete

Vandaag is de eerste dag van de ramadan, de heilige maand. 'Ramadan Kareem', roept iedereen: 'Fijne ramadan!' Een maand lang niet overdag eten en drinken. Wie dat - op straat - wel doet, krijgt een fikse boete. We moeten voelen hoe het is om arm te zijn en honger te hebben. Dat leert ons om met de minder bedeelden mee te voelen en vrijgeviger te worden.

In de nacht zijn er dan wel overdadige eetfeesten en buffetten maar overdag - van zonsopgang tot zonsondergang - is het toch een aantal uren flink afzien. Niet dat wij daaraan moeten meedoen; de westerling mag eten en drinken wat hij/zij wil. Thuis. Want we moeten respecteren dat dit niet in het openbaar kan. Alleen voor kleine kinderen, moslim of niet, wordt een uitzondering gemaakt. En er moet gewoon gewerkt worden.

Ik voel veel voor deze benadering. Zo van 'Dit is óns land en wíj bepalen hier het reilen en zeilen.' Wij, dat is 15% van de totale bevolking van de UAE (United Arab Emirates, red.) waarvan Dubai een van de zeven emiraten is, en die andere 85% dat zijn zij, de buitenlanders. Zij - wij dus - zijn dus een meerderheid in hun land. Maar het is het land van de Emirati en zij bepalen hoe het gaat. En oh, je bent het er niet mee eens? Nou, dan ga je toch ergens anders heen?

Die houding mis ik dus in Nederland. Ik mis een overheid die ferm is en regels stelt en verwacht dat de minderheid zich aanpast aan die regels. 'Zo en zo doen we het’ is er nooit bij in Nederland. En ja, ik ben voor gelijkheid, anti-discriminatie en antiracisme. Maar de jarenlange discussies over hoofddoeken en moslimfeestdagen vind ik zonde van de tijd. We mogen de regels best een beetje naar onze eigen godsdienst en cultuur aanpassen. Net zoals dat hier in Dubai gebeurt."