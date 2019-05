Ⓒ Aline Bouma

Het is anti-dieetdag vandaag. Wat Mayra Louise betreft zou dat iedere dag van het jaar zo moeten zijn. Zelf heeft ze het lijnen in ieder geval aan de wilgen gehangen. En daardoor heeft ze zeeën van tijd over om andere dingen te doen met haar leven dan de hele dag calorieën te tellen.