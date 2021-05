Zij is er weer. Vrolijk, vrouwelijk en verleidelijk. Als ik dit zo benoem, zegt zij gedecideerd: „Ik kleed mij zo en maak mij zo op om mooi te zijn; voor mezelf en voor niemand anders.” Daardoor ontstaat een gesprek over haar eigen intenties en hoe mannen op haar reageren. Zij heeft namelijk, vooral de laatste tijd, nogal last van opdringerige mannen.