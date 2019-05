Waar blijft de vrouwelijke premier?

In 1914 betoogde de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (met Aletta Jacobs op derde van links) voor grondwettelijke gelijkstelling van man en vrouw. In 1917 kregen vrouwen actief kiesrecht, in 1919 mochten ze pas zelf stemmen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is donderdag precies 100 jaar geleden dat de wet-Jacobs werd aangenomen in de Tweede Kamer, waardoor vrouwen voortaan óók naar de stembus mochten. Daarmee was Nederland het 13e land ter wereld met actief vrouwenkiesrecht. Als het gaat om een vrouwelijke minister-president, zijn we bepaald geen voorloper. Tientallen andere landen hadden die al wel, van Sri Lanka en Rwanda tot Roemenië. We vroegen een aantal Kamerleden of het niet eens tijd wordt voor een dame in het torentje.