Wil jij weten of je collega’s zijn gevaccineerd?

Stel je gaat weer naar kantoor samen met andere collega’s en jij bent als enige gevaccineerd. Zou je dan de rest van je collega’s ontwijken en in je eentje lunchen? De niet-gevaccineerde collega loopt dan meer risico. Er is een kans dat er een scheiding tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde collega’s ontstaat.

Ben jij gevaccineerd tegen corona? Dit mag een werkgever vanaf 25 september vragen aan het personeel. In de zorg wordt het toegestaan dit vast te leggen van werknemers. In andere sectoren mag het alleen worden gevraagd. Een werknemer hoeft er niet verplicht antwoord op te geven.

Coronapas

In Italië mag vanaf 15 oktober de werkgever om een coronapas vragen, meldt De Telegraaf. Op bijna elke werkvloer in Italië is het verplicht om je coronapas te laten zien. In totaal gaat het om zo’n 23 miljoen werkende mensen die zonder coronabewijs niet meer op kantoor mogen komen.

Italianen die vijf dagen zonder coronapas op de werkvloer verschijnen worden geschorst. Ze mogen niet worden ontslagen, maar het salaris wordt niet doorbetaald. De coronapas in Italië is het bewijs dat je gevaccineerd bent, recent genezen bent van covid of een negatieve test hebt van maximaal 48 uur oud.

In Nederland is op dit moment 81,7 procent van de volwassenen gevaccineerd. Voor de gehele Nederlandse bevolking komt dat op ongeveer 68 procent uit.

Rianne Meijer laat op Twitter weten dat zij van alle collega’s niet alleen weet of ze gevaccineerd zijn, maar ook wanneer en met wel vaccin.

Deze Twitteraar heeft aan zijn baas laten weten dat hij niet komt werken als hij niet weet wie er wel en niet gevaccineerd zijn.

