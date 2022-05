Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Cathy (27) is doofblind: 'Ik ben jaren voorgelogen'

Door Yara Hooglugt

Cathy Geurts (27) is doofblind. Door een onbekend syndroom gaan haar zicht en gehoor steeds verder achteruit, maar met haar fanatisme en levenslust is niets mis. Dankzij haar geldinzamelingsactie zijn de voetballers van het Nederlands Dovenelftal op dit moment in Brazilië voor de Deaflympics.