Margriet (57): ’We hadden vaker samen een weekendje weg moeten gaan’

„Vroeger werkte ik in de verpleging, maar mijn ondernemershart ging steeds harder kloppen. Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en kocht een bakkerij. Daar verkocht ik brood en gebak. Na een paar jaar werd ik moeder van mijn zoon Frans. Er werd heel raar gedaan over het feit dat ik als moeder werkte, er lag een taboe op. Dat kun je je nu niet meer voorstellen.

We hadden de box van Frans in de bakkerij staan. Met de tijd breidde mijn bakkerij zich uit en had ik vier winkels in Gorinchem en in nabije dorpen. Maar ik wilde altijd graag vier kinderen en dat was moeilijk te combineren met vier winkels. Toen ik weer zwanger was, ben ik winkels gaan afstoten. Uiteindelijk hield ik een goede winkel over en had ik vier kinderen. Nu hebben we ook een website waar onze klanten appeltaarten kunnen bestellen die per post worden verstuurd en door de brievenbus passen.

Zeven dagen werken

Ik werk zeven dagen per week. Zes dagen in de bakkerij en ik run ook nog een restaurant met onze zonen Willem en David. Mijn man en ik werken allebei evenveel en brengen allebei geld binnen. Al het geld dat we binnenkrijgen gooien we op een hoop. We wonen met z’n allen en er zijn veel kosten, dus ik en mijn man kijken wie wat betaalt.

We geven allebei ongeveer evenveel uit. We hebben een gezamenlijke rekening en gescheiden rekeningen en de ene keer doe ik de boodschappen met mijn pas en de andere keer mijn man. Vakanties betalen we samen. De kinderen dragen financieel niets bij. Ze kunnen het geld zelf goed gebruiken om later een huis te kopen. Ik leer de kinderen dat je niet afhankelijk moet zijn van iemand. Je moet je eigen broek ophouden en dat vind ik zelf ook belangrijk. Het valt hier niet als een kaartenhuis in elkaar als er een van ons wegvalt.

Iedereen doet wat

Mijn ouders hebben heel veel gedaan in het huishouden toen mijn kinderen nog klein waren. Ze deden onze was en kookten voor ons. Als zij er niet waren geweest, had ik nooit zoveel kunnen werken. Ik moet zeggen dat ik wel eens jaloers was op vrouwen die geen drang hadden om te werken en een strak huishouden hadden. Dat is bij ons helemaal niet.

Het is hier wat chaotischer, maar je kan niet alles hebben. Het is nu wel goed verdeeld. We doen allemaal wat in het huishouden, maar we hebben geen vaste klusjes. De kinderen maaien het gras, wassen de ramen en helpen met de was. Je moet het met z’n allen doen. Als je ieder een klusje oppakt, dan heb je meer tijd om samen te zijn als gezin. Aan luie mensen heb ik echt een hekel.

Vluchtelingen

In januari zaten we in onze eigen berghut in Oostenrijk. Op televisie zag ik de beelden van de oorlog in Oekraïne. Ik wilde die mensen daar graag helpen en besloot vluchtelingen op te halen. Mijn man staat altijd achter mij en steunde mijn wilskracht. Ik ben opzoek gegaan naar gastgezinnen en heb spullen ingezameld.

Vorige week ben ik samen met mijn dochter naar de grens van Oekraïne gereden met een gehuurde bus om vluchtelingen op te halen. We hebben daar 65 mensen opgehaald. Die zijn nu allemaal een beetje aan het settelen. We hebben in het dorp een winkel opgezet waar Oekraïense vluchtelingen gratis spullen kunnen ophalen. De Oekraïense vrouwen runnen de winkel samen. Zo kunnen ze ook even hun gedachtes verzetten en komen ze in aanraking met lotgenoten. Het is dus een soort ontmoetingsplek.

Zelf vangen wij geen vluchtelingen op. Mocht het bij een ander gastgezin niet goed gaan, dan heb ik wel een kamer gereed. Op onze website en in de winkel verkopen wij nu ook een Oekraïne paascake die door de brievenbus past. De marsepeinen zonnebloem wordt gemaakt door de Oekraïense vrouwen. Per bestelde cake gaat er 1 euro naar de Oekraïense vluchtelingen.

Er tussen uit

In ons huwelijk hebben wij dieptepunten gekend. Blijven praten is heel belangrijk en ik zou iedereen adviseren, vooral met kinderen, om af en toe even samen weg te gaan; een nachtje in een hotel of ergens samen gezellig eten.

Ik wilde de tijd die ik vrij was graag spenderen met mijn gezin. Ik wilde dan niet met mijn man samen weg en de kinderen overdragen aan een oppas. Dat vond ik te kostbare tijd. Maar ik denk dat het beter in balans was geweest als wij toch regelmatig even samen een weekendje weg waren gegaan.”