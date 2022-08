Daghoroscoop 15 augustus - Let op je woorden, Waterman!

VANDAAG JARIG

Succes is voor je weggelegd; je kan iedereen aan, ook als je nog niet aan een carrière bent begonnen, lacht de toekomst je toe. De maan speelt een belangrijke rol in je spirituele leven en dat brengt veranderingen met zich mee, die voortkomen uit innerlijke groei. Dat is een teken van vooruitgang.

RAM

Aan optimisme geen gebrek en het is tijd jezelf weer eens te verwennen Een nieuw kapsel is goed voor je zelfvertrouwen en als het al een tijdje geleden is dat je iets nieuws kocht is dit een goed moment om een trendy kledingwinkel te bezoeken.

STIER

Het vinden van evenwicht tussen professionele verplichtingen en je privéleven kan je wanhopig maken. Probeer taken te delegeren. Een zakelijke deal kan voor stress zorgen. Kijk eens anders naar het leven en verwacht er minder van.

TWEELINGEN

Tracht je werklast te stroomlijnen en te focussen op de belangrijkste klussen. Je zal dan minder geneigd zijn veel zaken tegelijkertijd aan te pakken. Liefde kan opbloeien tussen je en een studiegenoot; dat wordt een leuke tijd.

KREEFT

Een sociaal gezelschap kan je vragen het voorzitterschap op je te nemen of een sport te coachen. Bespreek het met je partner. Hoewel het je een gevoel van tevredenheid kan geven bestaat de kans dat de ander er niet gelukkig mee is.

LEEUW

Je kan wat gevoeliger zijn dan anders. Probeer je zo min mogelijk te ergeren aan mensen, want je kan daar overdreven op reageren. Kies een creatieve omgeving als je aan iets nieuws of totaal anders wil beginnen.

MAAGD

Je kan met geld, materieel bezit en vriendschappen te maken krijgen. Sla geen invitaties af waar je werkelijk interessante mensen kunt tegenkomen, vooral mensen die op zoek zijn naar investeerders. Je fantasie zorgt voor goede ideeën.

WEEGSCHAAL

Je krijgt met emoties te maken en anderen kunnen er moeite mee hebben je vandaag goed in te schatten. Je weet wat je wilt en hoe je je doel denkt te bereiken. Geef liever minder uit dan langer te werken als je geld te kort komt.

SCHORPIOEN

Ga vroeg aan de slag. Naarmate de dag vordert kan verwarring ontstaan. Onduidelijk instructies kunnen je na de lunch ophouden. Iemand met invloed kan waardering tonen. Let beter op hetgeen je eet en drinkt.

BOOGSCHUTTER

Zeg wat je te zeggen hebt. De creatieve benadering die je aan de dag legt zal indruk maken op de mensen die het voor het zeggen hebben en dat is weer goed voor je zelfvertrouwen. Succes is afhankelijk van inventiviteit.

STEENBOK

De motivatie om dingen voor elkaar te krijgen zorgt voor succes. Ga aan de slag; verspil geen tijd aan routinewerk. Een zakelijk partner kan je in vertrouwen nemen en informatie geven die je een voorsprong geeft op de concurrentie.

WATERMAN

Een overeenkomst wordt gemakkelijk gesloten als je openhartig communiceert. Houd er vanmiddag rekening mee dat anderen er een eigen agenda op na houden die misschien niet overeenkomt met die van jou. Let op je woorden.

VISSEN

Ook als je je onafhankelijk opstelt kan je gekozen worden als teamleider. Accepteer het en los problemen op al naar gelang die zich voordoen. Nieuwkomers op de werkvloer zullen zich tot je aangetrokken voelen.

