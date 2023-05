Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy ’Gordon gaat ons op 21 juni trouwen’

Door Jill Waas Kopieer naar clipboard

Niemand had verwacht dat ze de ware zouden vinden via een realityprogramma. Of dat hun relatie de verleiding op televisie zou doorstaan. Toch zijn de stellen uit de nieuwste VROUW Glossy verliefder dan ooit, en horen we zelfs trouwklokken luiden. Marvin en Ferdi uit ’Prince Charming’ doen hier online ook alvast hun verhaal.