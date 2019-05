Ⓒ Rem van den Bosch

Moederdag is een zware dag voor Sanne Paauwe (31). In december 2017 reed zij met haar kinderen op een verraderlijk gladde weg in Zeeland. Ineens slipte haar auto en er volgde een enorme klap. Zij kon worden gered, Lily (5) en Mike (3) niet.