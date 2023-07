’Ik ging stiekem naar de begrafenis van mijn minnaar’

Toen Hendrik mijn blik ving en me een knipoog gaf, begon ik te blozen als een klein meisje. Ik had hem wel zien zitten – die breedgeschouderde charmante man aan een tafeltje verderop – maar de trouwring om zijn vinger was me ook niet ontgaan. Ik voelde me betrapt, terwijl híj daar misschien wel meer reden toe had. Hij kwam naast me zitten en het voelde vertrouwd. Toen ik naar de ring vroeg, draaide hij er geen seconde omheen; Hendrik had een open huwelijk.

Vrijheid

Het was zijn idee geweest. Hij had meer liefde dan alleen voor zijn vrouw en de echtelijke vrijheid hield zijn huwelijk al jaren goed. Zijn vrouw deelde die voorkeur niet, maar omdat ze hem niet kwijt wilde, gedoogde ze zijn minnaressen. Ik had mezelf altijd voorgehouden dat je van getrouwde mannen af moest blijven. Het hoorde niet.

Maar mijn gevoelens onderdrukken bleek een onmogelijke opgave. We werden verliefd en kregen een relatie. Wat ik voor Hendrik voelde had ik nog nooit voor een ander gevoeld. Ik was de man van mijn dromen tegengekomen en dat hij ook de liefde van een ander was, had ook voordelen: mijn huis zou ik nooit hoeven delen en aan zoiets burgerlijks als trouwen hoefden we verder geen woord vuil te maken.

Verdoofd van verdriet

Bijna tien jaar haalden we alles uit ons leven samen, totdat Hendrik in het ziekenhuis belandde. Al snel werd duidelijk dat hij niet lang meer te leven had. Ik zou hem gaan verliezen. De bezoekuren planden we zo, dat zijn vrouw en ik elkaar niet zouden tegenkomen. Hendrik vertelde dat zij het me kwalijk nam dat ze niet ongelimiteerd bij hem kon zijn. Ik vond het niet meer dan normaal dat ik ook langskwam; hij was tenslotte ook mijn man.

Toen ik op een ochtend door de gang van ’t ziekenhuis naar Hendriks kamer liep, werd ik op de gang tegengehouden door een man. Hij stelde zichzelf voor als Hendriks zwager Joost en vertelde me dat Hendrik die nacht was overleden. Zijn vrouw was bij hem en om een scène te voorkomen, verzocht hij me om weer naar huis te gaan. Ik was compleet overrompeld en kapot van verdriet ben ik zo mak als een lammetje aan zijn arm terug naar mijn auto gelopen. Ik was verdoofd, de tranen liepen over mijn wangen en ik kon geen woord uitbrengen.

Niet welkom

Thuis aangekomen vond ik een envelop in mijn tas. Waarschijnlijk had Joost die onderweg naar mijn auto erin gestopt. Mijn mond viel open toen ik de brief las: ik was niet welkom op de begrafenis van ’onze liefhebbende echtgenoot, vader en broer’. Zijn familie deelde zo aan mij de laatste klap uit.

In de dagen daarna veranderde mijn verdriet in woede; het was ook míjn man geweest en het was ook míjn afscheid. Ik besloot om toch naar de plechtigheid te gaan. Hendrik had een groot netwerk, dus ik zou zeer waarschijnlijk niet eens opvallen in de menigte. Ik wilde niets verstoren, maar wilde er wel bij zijn.

Vermomde filmster

Als een vermomde filmster heb ik achterin de kerk gezeten met een zonnebril en een grote hoed op, waaronder ik mijn haar had verstopt. Ik voelde me bekeken, maar wist niet goed door wie. Toen de kist langs mijn rij door de kerk naar buiten werd gedragen, met Hendriks vrouw erachteraan, heb ik mijn adem ingehouden. Ze was net als ik in tranen en heeft me gelukkig niet gezien.

Maar na deze afschuwelijke ervaring weet ik één ding zeker: ik zal nooit meer iets beginnen met een getrouwde man.

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

