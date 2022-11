Alleen militairen gratis met het ov?

Uit een rapport van Defensie blijkt dat het aantal mensen dat zij in dienst hebben van 66.000 is gestegen naar ruim 67.300. Toch zegt Defensie te blijven kampen met een flink personeelstekort. Om nieuw personeel te werven en tegelijkertijd te kunnen spreken van een ’fors en stabiel leger’, is volgens staatssecretaris Christophe van der Maat (tegen BNR) meer nodig. Al is er volgens hem al actie ondernomen: de salarissen zijn bijvoorbeeld al met 8,5 procent omhoog gegaan. Om het beroep nog aantrekkelijker te maken, presenteert de VVD vandaag het plan om iedere militair in uniform gratis met de trein te laten reizen.

Goed idee

In Duitsland mogen militairen al sinds 2020 gratis met de trein reizen. Hiermee wil het land hun waardering tegenover Defensie laten zien. Dat moet in Nederland ook zo zijn, zegt VVD-Kamerlid Peter Valstar tegen RTL Nieuws: „Defensie heeft een grote uitdaging, tienduizend vacatures. En dat worden er alleen maar meer. Ik hoop dat door de zichtbaarheid van uniformen ook jonge jongens en meisjes tegen militairen opkijken en denken: dat wil ik later ook.” Een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen laat weten ook enthousiast te zijn en zien de uitnodiging van het ministerie van Defensie om erover te praten graag tegemoet.

Twijfel

Niet iedereen is voorstander van het plan van de VVD om militairen gratis met de trein te laten reizen. Naast dat verschillende partijen eerst willen zien of het plan haalbaar is, vinden de SP en PvdA het oneerlijk tegenover andere beroepen. Als het plan er komt, moet er ook gratis vervoer moet komen voor andere groepen. Verschillende Twitteraars zijn het daar mee eens: waarom mag zorgpersoneel niet gratis reizen?

Reactie

Er is ook een tekort aan waardering voor zorgmedewerkers, zegt Chris. Daarom zouden zij ook gratis met de trein moeten reizen.

Lars vindt het een nobel idee dat militairen gratis zouden mogen reizen.

Daan snapt niet dat om dit plan te realiseren, militairen in de trein in uniform zouden moeten verschijnen.

Twitteraar @MCSupergoomba vindt de timing van dit plan niet handig.

Praat mee

