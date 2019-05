Barbera van der Stam (45) was nog maar 29 jaar toen zij voor het eerst oma werd. De gebeurtenis werd in 2002 breed uitgemeten in de media en de reacties waren op zijn zachtst gezegd onaardig. Hoe is het haar sindsdien vergaan? „Tegen iedereen die toen zo gemeen reageerde, wil ik zeggen: ’Je had het fout!’”