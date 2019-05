Het is Nationale Molendag en dat betekent dat molenaars op een flink aantal bezoekers kunnen rekenen. Kirsten Hoeke (39) is de enige vrouwelijke gediplomeerde gezelmolenaar van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde in Nederland, is getrouwd en heeft een dochtertje van 9. „Het samenwerken met de molen vind ik fijn: we zijn echt een team, door weer en wind.”