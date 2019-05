’Sol nam tien dagen de tijd voor zijn lotusgeboorte’

Borstvoeding geven aan je zesjarige kind, samen slapen in één groot bed, nog tien dagen met baby en placenta in je kraambed liggen... Heel wat mensen zullen daar gek van opkijken. Maar voor de vrouwen die dit weekend hun verhaal doen in VROUW Magazine, voelt het juist heel natuurlijk. Een van die vrouwen is Merel van den Boogaard (35) Ze heeft een relatie met Sacha (38) en is moeder van Sol (9 maanden).